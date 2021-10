Mainz 05 gegen Union Berlin ist heute das erste Spiel eines Bundesliga-Dreierpacks. Hier könnt Ihr die Partie des 7. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga empfängt Mainz 05 heute Union Berlin. Welches Team kann sich mit einem Team in der oberen Tabellenhälfte festsetzen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mainz und Union Berlin trennt nach dem 6. Spieltag nur ein Punkt. Während die 05er bisher zehn Punkte geholt haben, kommen die Eisernen auf neun. Sieben seiner zehn Punkte holten die Mainzer vor heimischem Publikum, kassierten dabei in den bisherigen drei Heimspielen noch kein Gegentor. Union Berlin fährt mit dem gewonnenen Selbstvertrauen aus dem Sieg in der Conference League gegen Maccabi Haifa nach Mainz.

Vor Beginn: Das erste von drei Bundesligaspielen an diesem Sonntag wird um 15.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesligabegegnung zwischen dem FSV Mainz 05 und Union Berlin.

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Widmer, Bell, St. Juste - Brosinski, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Ingvartsen

Zentner - Widmer, Bell, St. Juste - Brosinski, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Ingvartsen Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Friedrich - Trimmel, Haraguchi, R. Khedira, Gießelmann - Voglsammer, Kruse - Awoniyi

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mainz 05 vs. Union Berlin läuft heute live und in voller Länge exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. Die Übertragung beginnt um 15 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Jonas Hummels

Für das DAZN-Abonnement fallen monatlich Kosten in Höhe von 14,99 Euro und jährlich 149,99 Euro an.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle