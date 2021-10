Im vorletzten Spiel des 7. Spieltags der Bundesliga trifft der Spitzenreiter FC Bayern auf Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr das Spiel ausführlich im Liveticker verfolgen.

Der Rekordmeister FC Bayern versucht gegen Eintracht Frankfurt heute, am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga, seine Führung in der Tabelle zu vergrößern. Wir berichten für Euch von diesem Spiel in Form eines Livetickers.

FC Bayern vs. Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Der Rekordmeister FC Bayern geht als Favorit in die heutige Begegnung. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, kommt der FC Bayern immer besser in Tritt. Zuletzt gewann der Tabellenführer sein Duell in der Champions League gegen Dynamo Kiew mit 5:0. Doch auch Eintracht Frankfurt konnte unter der Woche im Europapokal siegen. Ein 1:0 gelang der Eintracht in der Europa League gegen Royal Antwerpen. Das war jedoch der erste Sieg überhaupt in dieser Saison. Kann Eintracht Frankfurt darauf heute aufbauen?

Vor Beginn: Anstoß der Partie ist heute um 17.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern vs. Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Chandler, Kamada, Kostic - Lammers, Borré

FC Bayern vs. Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Seit dieser Saison besitzt der Streamingdienst nämlich die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Die Vorberichte zu diesem Spiel starten heute um 16.30 Uhr. Laura Wontorra begleitet die Übertragung als Moderatorin. Das Spiel kommentieren heute Marco Hagemann und DAZN- Experte Sebastian Kneißl.

Neben der Fußball- Bundesliga bietet DAZN eine Vielzahl weiterer Sporthighlights: Die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, Boxen, Handball, die großen US- Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB) und noch viele weitere Höhepunkte.

Um all das sehen zu können, benötigt Ihr ein DAZN- Abo. Das kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro jährlich.

