FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:2: Erfolgslauf vorbei! Überlegener FCB patzt gegen SGE

Der Erfolgslauf des FC Bayern München ist vorbei. Nach neun Pflichtspielsiegen am Stück erlitt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die erste Niederlage der Saison. Am 7. Spieltag der Bundesliga setzte es trotz drückender Überlegenheit ein 1:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt.

Leon Goretzka brachte den FC Bayern in Führung (29.), ehe Martin Hinteregger zum Ausgleich traf (32.). In der 83. erzielte Filip Kostic den späten Siegtreffer für Frankfurt. Das Torschussverhältnis sprach mit 20:5 für den FC Bayern, das Eckenverhältnis mit 10:1.

Trotz der Niederlage führen die Münchner die Tabelle weiterhin an. Der Vorsprung auf die punktgleichen Borussia Dortmund und SC Freiburg beträgt aber nur mehr einen Punkt.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Analyse

Nagelsmann vertraute auf die gleiche Startelf wie beim 5:0-Sieg gegen Kiew, ließ sie aber etwas anders spielen. Rechtsverteidiger Süle interpretierte seine Rolle diesmal etwas klassischer. Er wagte weniger diagonale Läufe Richtung Strafraum-Ecke. Mutmaßlich, um dem flinken Kostic bei Ballverlusten keine Räume für Konter zu bieten.

Der FC Bayern dominierte Frankfurt von Beginn an, nutzte die zahlreichen guten Chancen aber nicht so konsequent wie in den vergangenen Wochen. Die Gäste kamen in der ersten halben Stunde unterdessen kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Kurz nachdem Goretzka das vermeintlich erlösende 1:0 erzielt hatte (29.), traf Hinteregger mit der ersten ernsthaften Frankfurt-Chance nach einer Ecke zum Ausgleich (32.).

Das Gegentor sorgte in der Defensivabteilung des FC Bayern durchaus für Verunsicherung. Individuelle Fehler von Davies und Upamecano ermöglichten Frankfurt anschließend zwei Riesenchancen auf die Führung (42. und 45.+1). Auf der anderen Seite scheiterte Gnabry am Aluminium (44.).

Nach der Pause ließ der FC Bayern defensiv zwar wieder weniger zu, scheiterte im Abschluss aber wiederholt an der eigenen Ungenauigkeit oder dem glänzend aufgelegten Frankfurt-Keeper Trapp. Daran änderte auch der in der 70. eingewechselte Musiala nichts. Stattdessen erzielte Kostic spät das völlig unverdiente 2:1 für Frankfurt (83.).

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle (75. Sabitzer), Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (70. Musiala), Thomas Müller, Leroy Sane (81. Choupo-Moting) - Lewandowski.

Frankfurt: Trapp - Tuta (84. Hrustic), Ilsanker, Hinteregger - Toure (61. da Costa), Sow, Jakic, Chandler - Lindström (61. Hauge), Kostic - Borre (78. Lammers).

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Tore: 1:0 Goretzka (29.), 1:1 Hinteregger (32.), 1:2 Kostic (83.)

Der Star des Spiels: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Mit insgesamt zehn Paraden hielt Trapp seine teilweise hoffnungslos unterlegene Mannschaft im Spiel. Besonders nennenswert waren die Reflexe gegen den eigenen Mann Jakic (13.), Lewandowski (56.), Gnabry (64.) und Sane (65.). Die mitgereisten Frankfurter Fans feierten ihn mit Sprechchören.

Der Flop des Spiels: Dayot Upamecano (FC Bayern)

Upamecano war an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt. Beim ersten verschuldete er zunächst die Ecke und kam dann gegen Hinteregger zu spät. Beim zweiten attackierte er Kostic nicht energisch genug.

Der Schiedsrichter: Florian Badstübner

Badstübner hielt sich angenehm im Hintergrund und leitete das Spiel tadellos. In der 55. verwehrte er Lewandowski zu Recht einen Elfmeter.