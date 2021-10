BVB, News und Gerüchte: Erling Haaland steht vor nächsten Bundesliga-Rekorden

BVB-Stürmer Erling Haaland könnte am kommenden Wochenende die nächsten beiden Bundesliga-Rekorde knacken. Eine Leihe von Youssoufa Moukoko ist für den BVB kein Thema. Außerdem: Sebastian Kehl kritisiert die Leistung der Dortmunder gegen Ajax Amsterdam. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Diese Rekorde kann Haaland gegen Bielefeld knacken

Wenn Borussia Dortmund am kommenden Samstag auf die Arminia aus Bielefeld trifft (ab 15.30 Uhr im Liveticker), könnte BVB-Knipser Erling Haaland die nächsten beiden Bundesliga-Rekorde brechen.

Netzt der Norweger nämlich gegen die Ostwestfalen, würde er seinen 50. Bundesliga-Treffer im 50. Spiel im deutschen Oberhaus erzielen. Keinem Spieler zuvor gelang das in solch kurzer Zeit. Den bisherigen Rekord halten HSV-Legende Uwe Seeler sowie Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay, die ihr 50. Tor nach jeweils 67 Einsätzen erzielten.

Doch nicht nur könnte Haaland der Spieler mit den schnellsten 50 Toren der Bundesliga-Geschichte sein, auch in Sachen Alter könnte der Norweger eine neue Bestmarke setzten. Bei einem Treffer gegen Bielefeld wäre der Stürmer mit 21 Jahren und 94 Tagen der jüngste Spieler, der die 50er-Marke knackt. Bislang halten Klaus Fischer (21 Jahre und 293 Tage) und Dieter Müller (22 Jahre und 9 Tage) den Rekord.

Pressestimmen zum BVB-Debakel: "So wurden Deutsche fast noch nie gedemütigt" © getty 1/12 Borussia Dortmund hat beim 0:4 bei Ajax Amsterdam eine Lehrstunde erhalten. Neben der höchsten Niederlage ihrer CL-Geschichte mussten die Borussen noch unangenehme Schlagzeilen ertragen. Die internationalen Pressestimmen. © getty 2/12 De Volkskrant (Niederlande): "Herrliches Ajax demütigte die Deutschen so wie Deutsche beinahe nie gedemütigt werden. Mit Fußball von einer erstaunlichen Überlegenheit walzte Ajax Borussia Dortmund nieder." © getty 3/12 NRC (Niederlande): "Ein dominantes Ajax deklassiert Borussia Dortmund. Es hätte vielleicht der Abend von Haaland werden können. Es wurde die Show von Ajax: 4:0." © getty 4/12 De Telegraaf (Niederlande): "Ajax macht weltweit Werbung für den niederländischen Fußball. Das Team legte mit diesem glanzvollen Sieg über die verdutzten Deutschen eine solide Basis für das Überwintern auf diesem Millionenball." © getty 5/12 Mirror (England): "Hallers Rekord-Show geht weiter, als Ajax Dortmund vom Platz fegt. Es war wohl die herausragende Leistung der Nacht, in der Borussia Dortmund - das letzte Saison noch das Viertelfinale erreichte - auseinandergerissen wurde." © getty 6/12 The Sun (England): "Ajax zerstört Dortmund! Jude Bellingham und Erling Haaland standen für die deutschen Riesen 90 Minuten auf dem Platz, sie waren gegen den überraschenden Sturmlauf von Ajax aber machtlos." © getty 7/12 The Guardian (England): "Ajax liefert eine dominante Show, besiegt Borussia Dortmund 4:0 in Amsterdam und übernimmt die Kontrolle in Gruppe C." © getty 8/12 Daily Mail (England): "Borussia Dortmund wird von Ajax zertrampelt. Der niederländische Gigant erzielte vier Treffer gegen den Bundesligisten. Daley Blind und der ehemaligen West-Ham-Star Sebastien Haller trafen." © getty 9/12 L'Equipe (Frankreich): "Ajax erteilt Dortmund eine Lektion in der Champions League." © getty 10/12 AS (Spanien): "Ajax zerstört Haalands Dortmunder! Ein majestätisches Konzert des Ten-Hag-Teams, das den Norweger kaltstellte und brillant gewann." © getty 11/12 Mundo Deportivo (Spanien): "Tolles Spiel von Ajax, das jederzeit überlegen war und die Tabelle allein anführt. Die Deutschen enttäuschen auf ganzer Linie." © getty 12/12 Blick (Schweiz): "Dortmund kommt in Amsterdam unter die Räder! Ein chancenloser BVB fängt sich bei Ajax eine herbe Klatsche ein."

BVB, News: Moukoko-Ausleihe "kein Thema"

Trotz der bislang überschaubaren Einsatzzeiten von BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko denkt man bei den Dortmundern nicht über eine Leihe des 16-Jährigen nach. "Eine Ausleihe im Winter ist überhaupt kein Thema - weder für Youssoufa noch für uns", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gegenüber der Sport Bild.

"Wir geben Youssoufa die Zeit, die er als 16-Jähriger für seine Entwicklung braucht. Er ist sehr ambitioniert und will sich jeden Tag verbessern", schloss Kehl eine Leihe des Stürmers entschieden aus.

Moukoko spielt in der Dortmunder Profimannschaft in dieser Spielzeit bislang eine untergeordnete Rolle. Insgesamt fünf Mal kam er in der laufenden Bundesliga-Saison zum Einsatz, meist jedoch nur als Einwechselspieler für wenige Minuten. Beim 3:2-Sieg gegen Hoffenheim Ende August gelang im außerdem eine Torvorlage.

Youssoufa Moukoko: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 5 - 1 78 Champions League 1 - - 20 DFB-Pokal 1 - - 5 DFL-Supercup 1 - - 58 GESAMT 8 - 1 161

BVB, News: UEFA ermittelt gegen Dortmund

Nach dem 0:4 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam könnte es neben dem sportlichen Desaster auch juristische Nachfolgen für den BVB geben. Wie die UEFA am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab, werde der Einsatz von Pyrotechnik beider Fanlager untersucht.

Zunächst hatten am Dienstagabend die Anhänger der Westfalen angefangen zu zündeln, die Anhänger von Ajax waren in der Folge in noch größerem Umfang nachgezogen. Neben Bengalos waren auch Feuerwerkskörper durch die Cruyff-Arena in Amsterdam geflogen.

Dabei waren Teile des Dortmunder Anhangs bereits in Deutschland negativ bezüglich Pyrotechnik aufgefallen: Bei einer Polizeikontrolle am Bahnhof in Oberhausen hatten Mitglieder einer Ultragruppierung laut Bundespolizei Pyrotechnik weggeworfen und seien anschließend in die abfahrbereiten Züge gesprungen.

BVB zieht mit Bayern gleich: Die höchsten CL-Pleiten der deutschen Klubs © getty 1/14 Der BVB hat gegen Ajax die höchste Pleite seiner Champions-League-Geschichte einstecken müssen - und ist damit historisch gesehen unter den deutschen Klubs noch gut bedient. Wir zeigen die höchsten Pleiten eines jeden deutschen Klubs in der Königsklasse. © getty 2/14 BORUSSIA DORTMUND: 0:4 gegen Ajax Amsterdam (am 19. Oktober 2021, Gruppenphase) © getty 3/14 FC BAYERN MÜNCHEN: 0:4 gegen den FC Barcelona (am 8. April 2009, Viertelfinale) und 0:4 gegen Real Madrid (am 29. April 2014, Halbfinale) © getty 4/14 BAYER LEVERKUSEN: 1:7 gegen den FC Barcelona (am 8. März 2012, Achtelfinale) © getty 5/14 FC SCHALKE 04: 0:7 gegen Manchester City (am 12. März 2019, Achtelfinale) © imago images 6/14 HAMBURGER SV: 1:4 gegen den FC Porto (am 17. Oktober 2006, Gruppenphase) © getty 7/14 WERDER BREMEN: 2:7 gegen Olympique Lyon (am 8. März 2005, Achtelfinale) © imago images 8/14 1. FC KAISERSLAUTERN: 0:4 gegen den FC Bayern (am 17. März 1999, Viertelfinale) © getty 9/14 RB LEIPZIG: 0:5 gegen Manchester United (am 28. Oktober 2020, Gruppenphase) © getty 10/14 VFL WOLFSBURG: 0:3 gegen Real Madrid (am 12. April 2016, Viertelfinale) © imago images 11/14 HERTHA BSC: 1:4 gegen Galatasaray Istanbul (am 26. Oktober 1999, Gruppenphase) © getty 12/14 TSG 1899 HOFFENHEIM: 2:3 gegen Shakhtar Donezk (am 27. November 2018, Gruppenphase) © getty 13/14 VFB STUTTGART: 0:4 gegen den FC Barcelona (17. März 2010, Achtelfinale) © getty 14/14 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 0:4 gegen den FC Barcelona (am 6. Dezember 2016, Gruppenphase) und 0:4 gegen Manchester City (am 14. September 2016, Gruppenphase)

BVB, News: Kehl übt nach Ajax-Auftritt Kritik am Team

Nach der blamablen 0:4-Klatsche in der Champions League gegen Ajax Amsterdam hat der Dortmunder Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, deutliche Kritik an der Mannschaft geäußert. "Wir haben uns gestern Abend nicht genügend gewehrt", sagte Kehl bei Sport1. "Auf diesem Niveau dürfen wir nicht so auftreten. Das war nicht das Gesicht, das wir von Borussia Dortmund sehen möchten."

"Völlig verdient" habe der BVB die höchste Niederlage seiner Champions-League-Geschichte kassiert. "Die Gegentore gehen so einfach nicht. Die Kritik an uns ist angebracht, und der stellen wir uns", so Kehl weiter. Die positive Gesamtentwicklung sei deshalb jedoch nicht infrage zu stellen.

