BVB, News und Gerüchte: Droht Dortmund Witsel-Abgang?

Ein italienischer Topklub soll angeblich Interesse an einer Verpflichtung von BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel haben. Mats Hummels reagiert mit Humor auf den Facebook-Ausfall. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

BVB: Axel Witsel offenbar bei Juventus auf dem Zettel

Borussia Dortmund droht womöglich ein Abgang von Axel Witsel. Der Belgier soll beim italienischen Topklub Juventus auf dem Zettel stehen. Laut Calciomercato soll Juve über Verstärkung im Mittelfeld nachdenken und dabei den BVB-Mittelfeldspieler erneut ins Visier genommen haben. Bereits in der vergangenen Transferperiode im Sommer soll Interesse seitens der Alten Dame bestanden haben, doch der BVB ließ den Belgier nicht ziehen.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, Witsel könnte somit ablösefrei wechseln. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte dem belgischen Nationalspieler zuletzt allerdings auch eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt. "Wenn wir das Gefühl haben, dass Axel eine gute Saison spielt und sich fit fühlt, sehe ich da kein großes Problem", sagte Watzke im "Doppelpass" auf SPORT1.

Witsel wechselte 2018 für 20 Millionen Euro Ablöse vom chinesischen Klub Tianjin Tianhai nach Dortmund. In der vergangenen Saison fiel er wegen eines Achillessehnenrisses lange Zeit aus. In der laufenden Spielzeit avancierte er im Team von Trainer Marco Rose jedoch umgehend wieder zum Stammspieler, in jedem der sieben Bundesligaspiele stand Witsel in der Startelf.

BVB: Mats Hummels reagiert auf Facebook-Probleme

Mats Hummels hat die technischen Probleme bei Facebook, Instagram und WhatsApp am Montagabend mit Humor genommen.

"Wenn das so weiter geht hab ich heute Abend noch einen TikTok-Account", schrieb der Innenverteidiger von Borussia Dortmund auf Twitter.

Sein früherer Bayern-Teamkollege Thomas Müller reagierte umgehend. "Ich hab schon einen", antwortete Müller und postete ein lachendes Emoji dazu.

Die Social-Media-Dienste hatten am Montagabend mit technischen Problemen zu kämpfen und waren für mehrere Stunden nicht erreichbar.

