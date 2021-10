In der letzten Begegnung des 10. Bundesliga-Spieltags gastiert der Aufsteiger aus Bochum bei den Bayern-Bezwingern aus Mönchengladbach. SPOX liefert Euch den Liveticker zur Partie.

Im ersten Spiel nach dem überraschenden Kantersieg gegen die Bayern im DFB-Pokal wollen Borussia-Trainer Adi Hütter und sein Team das Momentum mit in die Bundesliga nehmen. Ihnen gegenüber stehen ausgerechnet die formstarken Bochumer, die allesamt ihrer letzten drei Pflichtspiele für sich entscheiden konnten.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Der VfL hingegen kann mit seiner Platzierung derzeit eher zufrieden sein. Die Ligaerfolge gegen Fürth und Frankfurt waren für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis das Ticket heraus aus dem Tabellenkeller. Der Sieg im Elfmeterschießen im Pokal gegen Augsburg machte aus zwei überzeugenden Auftritten gar eine Siegesserie.

Vor Beginn: Trotz des Überraschungserfolgs gegen die Bayern im Pokal unter der Woche stehen die Borussen in der Liga nach wie vor unter Druck: elf Punkte aus neun Spielen ergeben lediglich Platz zwölf. Die Erwartungen liegen deutlich höher.

Vor Beginn: Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach. Schiedsrichter Tobias Reichel soll die Partie um 17.30 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der letzten Partie an diesem 10. Bundesliga-Spieltag zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj- Asano, Holtmann - Polter

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Bundesliga: Die Tabelle am Sonntag des 10. Spieltags