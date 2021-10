Spitzenspiel in der Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern München. SPOX begleitet das Kräftemessen im Liveticker.

Leckerbissen zum Abschluss des 8. Spieltags in der Bundesliga! Der FC Bayern München gastiert bei dem punktgleichen Bayer Leverkusen. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund hat am Samstag dank des 3:1 gegen Mainz 05 zumindest vorerst die Tabellenführung erobert. Leverkusen und Bayern - wer erobert heute Platz eins? Erobert überhaupt jemand den Platz an der Sonne? Die Münchner gehen natürlich favorisiert in die Begegnung.

Vor Beginn: Der Anstoß in der BayArena erfolgt um 15.30 Uhr. Mit Bayer und Bayern stehen sich zwei Teams am 8. Spieltag der Bundesliga gegenüber, die bis dato jeweils 16 Punkte auf dem Konto haben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München!

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr Leverkusen gegen Bayern live auf keinen Fall verpassen wollt, dann benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt von der Bundesliga alle Partien am Freitag und am Sonntag.

Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr. Alex Schlüter moderiert, Jan Platte kommentiert. Experte ist Sandro Wagner. Im Monatsabo kostet DAZN 14,99 Euro, im Jahresabo 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

