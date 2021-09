1. FC Köln - Steffen Baumgart ohne Ausstiegsklausel: "Bin bei einem großen Klub"

Trainer Steffen Baumgart macht sich nach dem starken Start mit dem 1. FC Köln keine Gedanken über seinen Marktwert - oder über andere Vereine. "Erstens habe ich keine Ausstiegsklausel und zweitens denke nicht darüber nach", sagte der 49-Jährige am Sonntag nach dem 1:1 (0:0) gegen Vizemeister RB Leipzig bei Bild-Live.

"Und nennen Sie mir doch mal einen Verein, der größer ist als der 1. FC Köln? Wenn wir nach Mitgliedern gehen, ist Köln der viertgrößte Klub", fügte Baumgart an: "Ich bin bei einem großen Verein, und ich hoffe, dass ich noch lange hier bin."

Gemeinsam wolle man "die Mannschaft weiterentwickeln, den Verein stabilisieren und in der Tabelle besser dastehen als letztes Jahr. Da sind wir gerade auf einem guten Weg". In der vergangenen Saison hatte Köln den Abstieg erst in der Relegation vermieden, unter Baumgart steht die Mannschaft nun im oberen Tabellendrittel.

Eine lange Amtszeit mit einer deutlichen Entwicklung der Mannschaft, wie Jürgen Klopp es einst in Dortmund schaffte - "das wäre doch ein schönes Ziel, oder?", sagte Baumgart.

Immer nach den vermeintlich höheren Aufgaben zu suchen, sei nicht jedermanns Sache: "Die Frage ist, ob jeder das Ziel hat, Trainer vom FC Bayern zu sein. Es wäre doch schön, mit einem anderen Verein dem FC Bayern näherzukommen."