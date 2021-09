Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart eröffnen den Bundesliga-Sonntag am vierten Spieltag im direkten Duell. Wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? Hier werdet Ihr aufgeklärt.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Termin, Anstoß, Spielort

Nach den am Samstag sechs absolvierten Partien am vierten Spieltag der Bundesliga stehen noch drei Begegnungen aus. Sie alle werden am heutigen Sonntag, den 12. September bestritten.

Los geht es um 15.30 Uhr, wenn Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park den VfB Stuttgart zum Schlagabtausch herausfordert. Gemäß den regional geltenden Verordnungen zur Coronavirus-Situation werden sich 25.000 Zuschauer auf den Tribünen des Stadions befinden. Bis zu 5000 Zuschauer sind mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis zugelassen (3G), 20.000 mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis (2G).

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Wer sich die 90 Minuten nicht vor Ort anschauen wird, kann sie auch anderweitig live verfolgen. Übertragen wird das Aufeinandertreffen zwischen der SGE und dem VfB von DAZN. Der Streamingdienst besitzt seit dieser Saison die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher Sonntagsspiele der Bundesliga und geht zu Frankfurt gegen Stuttgart um 15 Uhr auf Sendung.

Moderieren wird Daniel Herzog, kommentieren Freddy Harder. Als Experte steht Ralph Gunesch zur Verfügung.

Theoretisch könnt Ihr die Bundesliga auch kostenlos sehen. DAZN bietet nämlich einen Gratis-Probemonat an, wobei diese Möglichkeit aber nur noch im September besteht und das Angebot danach nach fünf Jahren wegfällt.

Ein Monatsabo kostet danach 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Abgesehen von dem deutschen Oberhaus seht Ihr bei dem Streamingdienst live auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1.

DAZN hat auch über den Fußball hinaus reichlich Sport im Programm. Da wäre etwa die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, Eishockey, Darts, Golf, MMA und mehr.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute im Liveticker

Den vierten Spieltag zwischen Eintracht und Stuttgart könnt Ihr auch einfach per Liveticker verfolgen. Hier bei SPOX wird Euch dieser Dienst angeboten, damit Euch während des Spiels nichts Wichtiges entgeht.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, Lenz - Sow, Jakic - Hauge, Kamada, Lindström - Lammers

Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, Lenz - Sow, Jakic - Hauge, Kamada, Lindström - Lammers VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Sosa - Massimo, Karazor - Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

