Nach einer rund zweiwöchigen Länderspielpause sind die 18 Bundesligisten wieder im Einsatz. Am 4. Spieltag treffen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld aufeinander. Wer die Begegnung heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesliga ist nach einer aus deutscher Sicht erfolgreichen Länderspielpause, in der Hansi Flick als neuer Bundestrainer alle drei Spiele gewann, wieder zurückgekehrt. Am heutigen Sonntag, den 12. September, begegnen sich Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach, der Anstoß erfolgt um 19.30 Uhr.

© getty Gladbach-Trainer Adi Hütter hat mit seinem neuen Klub keinen guten Start hingelegt.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Da es sich beim Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld um ein Sonntagsspiel handelt, wird es von DAZN übertragen. Beim Streamingdienst liegen nämlich in der Spielzeit 2021/22 die Übertragungsrechte für alle Sonntagsspiele. Um 19 Uhr geht die Übertragung los. Die halbe Stunde bis zum Anpfiff wird mit Vorberichten zur Partie überbrückt. Für die Begegnung eingesetzt werden Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Nicht nur die Bundesliga-Spiele am Sonntag, sondern auch die Freitagsspiele gehören zum Angebot von DAZN. Außerdem können Fußball-Fans mit einem DAZN-Abonnement weiterhin die Serie A, Primera Division, Ligue 1 sowie den Großteil der Königsklasse schauen.

Zu den anderen Sportarten, die es beim "Netflix des Sports" zu sehen gibt, zählen unter anderem auch die US-Sportarten (NHL, NFL, NBA, MLB), Tennis, Motorsport, Radsport, Boxen, Darts, Handball, Wintersport, MMA (UFC) und Wrestling dazu.

Die Kosten für das Abo betragen je Monat 14,99 Euro, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen. Zum Oktober endet die Möglichkeit, DAZN kostenlos zu testen.

Bundesliga: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 11.09. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 3:4 Borussia Dortmund 11.09. 15.30 Uhr Union Berlin 0:0 FC Augsburg 11.09. 15.30 Uhr SC Freiburg 1:1 1. FC Köln 11.09. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 0:2 1. FSV Mainz 05 11.09. 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 0:2 VfL Wolfsburg 11.09. 18.30 Uhr RB Leipzig 1:4 Bayern München 12.09. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- VfB Stuttgart 12.09. 17.30 Uhr VfL Bochum -:- Hertha BSC 12.09. 19.30 Uhr Mönchengladbach -:- Arminia Bielefeld

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Die Highlights aller Bundesliga-Freitagsspiele und -Samstagsspiele mit Startzeit um 15.30 Uhr könnt Ihr in einer Sendung, die ab 17.30 Uhr in Dauerschleife läuft, bei DAZN sehen. Dazu kommen die Highlights des Topspiels vom Samstagabend ab 20.30 Uhr hinzu.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute im Liveticker?

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel Mönchengladbach gegen Bielefeld live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Wir berichten in Schriftform über alle Tore, Topchancen, Platzverweise.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 12. September 2021

12. September 2021 Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia-Park (Mönchengladbach) Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Schöpf, Okugawa, Hack - Klos

