Der 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth eröffnen heute den 7. Bundesliga-Spieltag. Doch wo wird das Spiel im TV und im Livestream gezeigt? Das verraten wir Euch hier.

Mit dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth wird am heutigen Freitag, 1. Oktober, der 7. Bundesliga-Spieltag eröffnet. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen. Das Gesundheitsamt Köln hat einer Zwei-Drittel-Auslastung zugestimmt: 33.000 Zuschauer sind erlaubt.

Nach dem starken Saisonstart mit erst einer Niederlage geht Köln als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Aufsteiger. Davon will Trainer Steffen Baumgart aber nichts wissen. "Es wird ein enges Spiel und kein Spiel zwischen Groß und Klein. Wir haben die bessere Mannschaft. Aber nicht immer gewinnt das bessere Team", sagte Baumgart.

Die SpVgg Greuther Fürth ziert mit nur einem Punkt das Tabellenende. Wollen die Franken den Abstand zu den davor liegenden Teams nicht früh zu groß werden lassen, sollten sie schleunigst mit dem Punkte sammeln loslegen. Vielleicht heute im Köln?

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Eine Liveübertragung im Free-TV gibt es zu Köln vs. Greuther Fürth heute nicht. Bis zum nächsten Bundesligaspiel im Free-TV dauert es überhaupt noch eine Weile. Erst am 17. Spieltag zeigt SAT.1 eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen.

Live dabei könnt Ihr dank DAZN heute trotzdem sein. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele im Livestream und ist dementsprechend heute die richtige Adresse für alle Liebhaber von Livefußball. Die Übertragung beginnt heute bereits um 19.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch kommentieren Gunesch und Kommentator Uli Hebel das Spiel.

DAZN hat in dieser Saison mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Um das alles sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr 14,99 Euro überweisen, für ein Jahresabo 149,99 Euro. Wer ein Abo hat, kann sich das Spiel über die DAZN-App auch auf verschiedenen Endgeräten und dem Smart-TV ansehen.

Datum, Anpfiff Heim Gast 1. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 2. Oktober, 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg 2. Oktober, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Mönchengladbach 2. Oktober, 15.30 Uhr VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim 2. Oktober, 15.30 Uhr Hertha BSC SC Freiburg 2. Oktober, 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Bochum 3. Oktober, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 3. Oktober, 17.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 3. Oktober, 19.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels vom Samstagabend. Ab 24 Uhr steht die Highlightshow in der Mediathek zum Abruf bereit.

Die besten Torjäger der Top-5-Ligen: Wer kann Lewy das Wasser reichen? © getty 1/28 Robert Lewandowski ist seit Wochen und Monaten eine echte Tormaschine. Nach seinem Doppelpack in der Champions League gegen Dynamo Kiew steht er bei unglaublichen 119 Treffern in seinen letzten 100 Pflichtspielen für den FCB. © getty 2/28 Dabei ist er nicht nur aus dem Spiel eine Bank, sondern auch vom Punkt: 14 Elfmeter hat er bisher in der Champions League verwandelt - ohne einen einzigen Fehlschuss. Das ist Rekord. © getty 3/28 Den Goldenen Schuh hat er in der letzten Saison nicht umsonst gewonnen, in der Liga trifft er ja auch schon wieder wie am Fließband. Aber zumindest hier gibt es hochkarätige Konkurrenz: SPOX zeigt die besten Torjäger der Top-5-Ligen (Stand: 30.09.). © getty 4/28 PRIMERA DIVISION - Rang 5: u.a. Memphis Depay (FC Barcelona) - 3 Tore in 6 Spielen. © getty 5/28 Rang 4: Willian Jose (Real Betis) - 4 Tore in 4 Spielen. © getty 6/28 Rang 2: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - 5 Tore in 7 Spielen. © getty 7/28 Rang 2: Vinicius Junior (Real Madrid) - 5 Tore in 7 Spielen. © getty 8/28 Rang 1: Karim Benzema (Real Madrid) - 8 Tore in 7 Spielen. © getty 9/28 LIGUE 1 - Rang 4: u.a. Kylian Mbappe (PSG) - 4 Tore in 8 Spielen. © getty 10/28 Rang 4: u.a. Moussa Dembele (Olympique Lyon) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 11/28 Rang 1: Gaetan Laborde (Montpellier/Stade Rennes) - 5 Tore in 8 Spielen. © getty 12/28 Rang 1: Amine Gouiri (OGC Nizza) - 5 Tore in 7 Spielen. © getty 13/28 Rang 1: Dimitri Payet (Olympique Marseille) - 5 Tore in 5 Spielen. © getty 14/28 BUNDESLIGA - Rang 3: Anthony Modeste (1. FC Köln) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 15/28 Rang 3: Patrik Schick (Bayer Leverkusen) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 16/28 Rang 3: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 4 Tore in 5 Spielen. © getty 17/28 Rang 1: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 7 Tore in 6 Spielen. © getty 18/28 Rang 1: Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 7 Tore in 5 Spielen. © getty 19/28 SERIE A - Rang 3: u.a. Dusan Vlahovic (AC Florenz) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 20/28 Rang 3: u.a. Joao Pedro (Cagliari Calcio) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 21/28 Rang 3: u.a. Victor Osimhen (SSC Neapel) - 4 Tore in 5 Spielen. © getty 22/28 Rang 2: Edin Dzeko (Inter Mailand) - 5 Tore in 6 Spielen. © getty 23/28 Rang 1: Ciro Immobile (Lazio Rom) - 6 Tore in 6 Spielen. © getty 24/28 PREMIER LEAGUE - Rang 4: u.a. Bruno Fernandes (Manchester United) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 25/28 Rang 4: u.a. Neal Maupay (Brighton & Hove Albion) - 4 Tore in 6 Spielen. © getty 26/28 Rang 1: Jamie Vardy (Leicester City) - 5 Tore in 6 Spielen. © getty 27/28 Rang 1: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 5 Tore in 6 Spielen. © getty 28/28 Rang 1: Michail Antonio (West Ham United) - 5 Tore in 5 Spielen.

Bundesliga: 1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth heute im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf DAZN hat, kann Köln vs. Greuther Fürth heute im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth.

Begegnung: 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 1. Oktober 2021

1. Oktober 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Rhein-Energie Stadion , Köln

Rhein-Energie Stadion , Köln Zugelassene Zuschauer: 33.000

33.000 TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Ljubicic, Kainz - Uth - Andersson, Modeste

Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Ljubicic, Kainz - Uth - Andersson, Modeste Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Nielsen - Itten, Hrgota

