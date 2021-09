Julian Nagelsmann kehrt mit dem FC Bayern heute am 4. Spieltag der Bundesliga zu seinem Ex-Klub RB Leipzig zurück. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Im Samstagabendspiel des 4. Spieltags empfängt RB Leipzig den FC Bayern? Wie läuft die Rückkehr von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer nach Leipzig? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Leipzig steht im Duell mit Meister Bayern München unter Zugzwang. Der Mitkandidat auf den Titel startete mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen schwach in die Saison. Der FC Bayern hat nach dem Auftaktremis in Mönchengladbach mit zwei Siegen schnell zurück in die Erfolgsspur gefunden. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt erstmals in seine alte sportliche Heimat zurück. Der in der Länderspielpause von Leipzig nach München gewechselte Marcel Sabitzer steht heute voraussichtlich nicht in der Bayern-Startelf.

Vor Beginn: Das Topspiel des 4. Bundesligaspieltags wird heute um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen. 34.000 Zuschauer dürfen sich dort das Spiel live vor Ort ansehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaduells zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

RB Leipzig vs. FC Bayern, Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban, Angelino - Haidara, Kampl - Szoboszlai, Olmo, Nkunku - Silva

RB Leipzig vs. FC Bayern: Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig gegen den FC Bayern könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky. Ab 17.30 Uhr melden sich Sky-Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann direkt aus dem Stadion zum "tipico Topspiel der Woche". Wolff-Christoph Fuss wird das Duell in der Red Bull Arena live kommentieren. Die Interviews im Stadion führt Patrick Wasserziehr.

Alternativ können Sky-Kunden mit der SkyGo-App auf einen Livestream zugreifen. Außerdem könnt Ihr Euch mit dem SkyTicket das Sport-Paket buchen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle