Eintracht Frankfurt - Oliver Glasner über Ärger um Filip Kostic: "Vertrauen wieder aufbauen"

Trainer Oliver Glasner rechnet mit Nachwehen nach dem geplatzten Wechsel von Filip Kostic zu Lazio Rom.

Glasner ist der Meinung, dass man jetzt daran arbeiten müsse, "Vertrauen wieder aufzubauen, damit wir alle gemeinsam eine gute Zukunft haben", sagte der Trainer gegenüber der Frankfurter Rundschau.

Eine Bestrafung für Kostic hält Glasner allerdings für fragwürdig: "Das wäre ja so, als würde es in der Ehe einen Seitensprung geben und der Mann dann sagen: 'Okay, ich zahle eine Geldstrafe - und damit ist es wieder gut.' Das funktioniert nicht."

Vielmehr stellte Glasner klar: "Die Tür ist nicht zu, wir machen sie ihm auf."

Im Zuge des Wechseltheaters hatte Kostic in der Vorwoche das Training der Eintracht geschwänzt, um seinen Wechsel zu erzwingen.

Anschließend hatte der sportliche Leiter Markus Krösche eine Aufarbeitung der Situation angekündigt. Diese Aufarbeitung dürfte allerdings Sanktionen gegen Kostic beinhalten. "Wir werden über Sanktionen sprechen müssen. Weil es ein Fehltritt des Spielers war", wird Krösche von der Bild zitiert.