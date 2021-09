Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Bundesliga trifft Eintracht Frankfurt auf denn 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der FC kürzlich gegen RB Leipzig zufriedengeben. Das bisherige Abschneiden des 1. FC Köln: zwei Siege, zwei Punkteteilungen und ein Misserfolg.

Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler. Remis scheint das Lieblingsergebnis der beiden Kontrahenten zu sein (die SGE vier Unentschieden, Köln zwei). Eintracht Frankfurt holte zuletzt gar vier Punkteteilungen in Folge. Mit dem FC trifft Frankfurt auf einen Gegner, der nicht im Vorbeigehen zu schlagen ist.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum Anstoß Match Spielort Sa., 25.09.21 15:30 Uhr Frankfurt - Köln Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel Frankfurt gegen Köln wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (25. September) um 15.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen geben.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele am Samstag immer samstags ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlightshow. Diese wird immer wieder wiederholt. In die Highlightshow werden später die Höhepunkte der Partie 1. FC Köln vs. RB Leipzig unmittelbar nach dessen Beendigung eingebaut.

Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga auch im Livestream, und zwar alle Freitags- und Sonntagspartien. Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo: 14,99 Euro; Jahresaboo: 149,99 Euro). Kostenlos kann das "Netflix des Sports" noch bis Ende September getestet werden.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln einen Liveticker an. Dieser ist kostenlos und versorgt Euch im Minutentakt mit den neusten Infos aus Frankfurt.

Bundesliga: die Tabelle vor dem 6. Spieltag