Die SpVgg Greuther Fürth und der FC Bayern eröffnen heute den 6. Bundesliga-Spieltag. Die Partie wird nicht von Sky live im TV und im Livestream übertragen. Warum das so ist, verraten wir Euch hier.

Der FC Bayern München ist am heutigen Freitag, 24. September, bei der SpVgg Greuther Fürth zur ersten Partie des 6. Bundesliga-Spieltags zu Gast. Spielbeginn im Sportpark Ronhof I Thomas Sommer in Fürth ist um 20.30 Uhr.

Für den FC Bayern ist es das zweite Spiel gegen einen Aufsteiger in Folge. Am vergangenen Samstag kam der VfL Bochum beim 0:7 in der Allianz Arena böse unter die Räder. Mit diesem Sieg, dem vierten nacheinander in der Bundesliga nach dem Auftakt-Remis in Mönchengladbach, übernahm der FC Bayern die Tabellenführung.

Am unteren Ende der Tabelle steht dagegen Greuther Fürth. Nur im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld reichte es bisher zu einem Punktgewinn.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss heute verletzungsbedingt wohl etwas rotieren. Kingsley Coman und Ersatzkeeper Sven Ulreich fehlen auf jeden Fall, ob Corentin Tolisso, Jamal Musiala und Serge Gnabry einsatzbereit sind, ist fraglich.

Darum zeigt Sky SpVgg Greuther Fürth vs. FC Bayern München heute nicht live im TV und Livestream

In den vergangenen Jahren war der Pay-TV-Sender Sky für den Großteil der Live-Übertragungen von Bundesligaspielen verantwortlich. Das ist in dieser Saison nicht mehr der Fall. Sky ist nur noch im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele, die Spiele in Englischen Wochen und die dazugehörigen Konferenzen. Aus diesem Grund ist Greuther Fürth gegen den FC Bayern heute auch nicht live bei Sky im TV und im Livestream zu sehen, da das Spiel eben an einem Freitag stattfindet.

Kein Sky, kein Free-TV - wo kann man das Gastspiel des FC Bayern in Fürth heute dann live verfolgen? Die Antwort: bei DAZN. Der Streamingdienst ging bei der Vergabe der neuen TV-Rechte als Sieger hervor, und zeigt in den kommenden Jahren so viele Bundesligaspiele im Livestream wie noch nie zuvor, nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele.

Die Übertagung vom Spiel des FC Bayern bei der SpVgg Greuther Fürth beginnt heute eine Stunde vor Spielbeginn. Als Moderatorin ist Laura Wontorra im Einsatz, als Kommentator Jan Platte und als Experte Ralph Gunesch.

Bei DAZN sitzen Fußball-Fans in dieser Saison überhaupt in der ersten Reihe. Neben den bereits beschriebenen Spielen der Bundesliga zeigt der Streamingdienst zusätzlich fast die komplette Champions League und jede Menge Topbegegnungen aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Auch Anhänger anderer Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. US-Sport, Tennis, Rugby, Boxen, Wintersport und Darts gehören unter anderem zum vielfältigen Programmangebot des "Netflix des Sports".

Bundesliga, Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Willems - Viergever - Bauer - Meyerhöfer - Griesbeck - Seguin - Dudziak - Nielsen - Hrgota - Itten

Bayern München: Neuer - Stanisic - Süle - Hernandez - Davies - Kimmich - Goretzka - Gnabry - Müller - Sane - Lewandowski

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle