In der letzten Begegnung des 4. Spieltags der Bundesliga treffen heute Abend Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld aufeinander. Warum die Partie zum Abschluss des Spieltags heute nicht live bei Sky im TV oder im Livestream zu sehen ist, erklären wir Euch hier.

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld bildet den Abschluss des 4. Spieltags der Bundesliga. Die Begegnung wird heute Abend am 12. September um 19.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen.

Für die Borussia muss nach einem schwachen Saisonstart heute endlich der erste Sieg her. Nur einen Punkt hat die Mannschaft von Neu-Trainer Adi Hütter in den ersten drei Spieltagen gesammelt. Nach einer guten Leistung am ersten Spieltag gegen Bayern München und einem durchaus verdienten Punkt, folgten eine 0:4 Klatsche gegen Bayer Leverkusen und eine knappe Niederlage gegen Union Berlin.

Zur sportlich enttäuschenden Leistung kamen auch noch diverse Verletzungen hinzu und machten damit den bitteren Saisonstart perfekt. Doch es gibt auch Hoffnung: Abwehr-Chef Matthias Ginter kehrt nach überstandener Covid-19-Erkrankung zurück ins Team.

Arminia Bielefeld hingegen blickt dem Saisonstart mit gemischten Gefühlen nach. Zwar ist das Team in dieser Saison noch ungeschlagen, doch einen Sieg konnten die Bielefelder auch noch nicht erringen. Zu einem Sieg reichte es bislang nur in der ersten Pokalrunde gegen den Regionalligisten aus Bayreuth. Doch auch hier gibt es an der Personalfront gute Nachrichten: Arminia- Rückhalt Stefan Ortega meldete sich gestern zurück im Mannschaftstraining.

Darum zeigt Sky Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute nicht live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Bundesligapartien am Sonntag liegen seit dieser Saison nicht mehr bei Sky. Stattdessen könnt Ihr alle Sonntagsspiele, sowie die Freitagsspiele der Bundesliga, exklusiv auf DAZN sehen.

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld beginnt heute um 19.30 Uhr. Die Vorberichte zum Spiel könnt Ihr heute Abend im Livestream auf DAZN schon ab 19.00 Uhr sehen. Für alle Tablet- und Smartphone- Nutzer bietet DAZN auch eine kostenlose App an, auf der Ihr alle Inhalte live und vollumfänglich sehen könnt. Für die Moderation ist heute Abend Alex Schlüter zuständig. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. An seiner Seite dient als Experte heute Sebastian Kneißl.

Doch nicht nur ausgewählte Bundesliga- Spiele könnt Ihr live mit einem DAZN- Abo schauen. Weite Teile der Champions- League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 gehören zum Fußball- Angebot auf DAZN. Hinzu kommen die großen US- Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Darts, Boxen, MMA und viele weitere aufregende Sportarten.

Monatlich kostet ein DAZN- Abonnement 14,99 Euro. 29,89 Euro könnt Ihr Euch mit einem Jahres- Abo von DAZN sparen. Das schlägt nämlich mit 149,99 Euro zu Buche. Noch bis zum Ende des Monats am 30. September bietet DAZN auch einen kostenlosen Probemonat an.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Schöpf, Okugawa, Hack - Klos

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle