"Innenband tut weh": Dahoud fällt gegen Augsburg aus

BVB-Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hat sich im Champions-League-Spiel gegen Sporting am linken Knöchel verletzt. Nur wenige Augenblicke nach Anpfiff des Heimauftakts blieb Dahoud nach einem Pressschlag mit Lissabon-Youngster Tiago Tomas am Boden liegen.

Der deutsche Nationalspieler wurde von Betreuern vom Platz begleitet und ging direkt in die Katakomben. Julian Brandt kam nach acht Minuten für Dahoud ins Spiel.

"Mo hat eine Selbstdiagnose gestellt: Das Innenband tut weh", sagte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel bei Amazon Prime. Dieser Diagnose wolle man aber vorerst nicht trauen. Dahoud habe "Schmerzen, folglich ist er für das Wochenende raus", führte Rose aus.

Am Wochenende ist der BVB in der Bundesliga beim FC Augsburg gefordert. Dann kann sich Rose mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auf das Comeback von Emre Can freuen. Rose: "Er sollte Richtung Wochenende wieder dabei sein."