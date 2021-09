Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der noch jungen Bundesligasaison steht der 4. Spieltag auf dem Programm. Dabei trifft Bayer Leverkusen auf Borussia Dortmund. Wir geben Euch alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga-Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen, dann trifft Bayer Leverkusen auf Borussia Dortmund. Leverkusen und Dortmund sind in guter Verfassung, haben ähnlich viele Spieler zu den Nationalteams abgestellt und haben beide die europäischen Wettbewerbe unter Woche im Hinterkopf.

Bot Union Berlin beim 1:1 am ersten Spieltag noch heftigen Widerstand, waren danach Gladbach (4:0) und Augsburg (4:1) kleinere Probleme für die Werkself. Als Zweiter liegt "Vizekusen" an altbekannter Position und hat ein Europa-League-Spiel mit Ferencvaros Budapest am Donnerstag vor sich.

Torreiche Siege gegen Frankfurt (5:2) und Hoffenheim (3:2) wurden beim BVB nur von dem kleinen Ausrutscher in Freiburg (1:2) gestört. Im Hinterkopf hat der schwarz-gelbe Tross gewiss auch schon das Champions-League-Spiel bei Besiktas Istanbul am Mittwoch.

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. BVB - Datum, Zeit, Ort, Infos

Spiel: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga Spieltag: 4. Spieltag - Bundesliga 21/22 Anstoß: Samstag, 11. September 2021 - 15:30 Stadion: BayArena

Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 15.30 Uhr mit Kommentator Marcus Lindemann auf Sky Sport Bundesliga 2.



In der Konferenz wird das Spiel von Kai Dittmann kommentiert. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr als Sky-Kunden auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

Bayer Leverkusen vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr Bayer Leverkusen gegen den BVB auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Leverkusen versorgt. Auch eine Spieltagskonferenz findet Ihr dort in Tickerform.

Hier entlang zum Liveticker Leverkusen - Dortmund.

Und hier zum Konferenzticker.

© getty Die Leverkusener wollen auch gegen Dortmund jubeln.

Bayer Leverkusen vs. BVB: Personal, voraussichtliche Aufstellungen

Die Werkself auf Platz zwei der Tabelle muss auf verspätete Rückkehrer aus Südamerika wie Charles Aranguiz und Piero Hincapie verzichten, während man beim BVB noch nicht weiß, ob Thomas Meunier einsatzfähig ist. Marco Reus ist dagegen wieder fit, nachdem er beim Länderspiel gegen Island unter der Woche nicht hatte mitwirken können.

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag