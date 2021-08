Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner geht von Verbleib von Filip Kostic aus

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner beunruhigen die Wechselgerüchte um Flügelspieler Filip Kostic nicht. "Ich gehe davon aus, dass Filip bei uns bleibt", sagte der Österreicher am Donnerstag.

Laut italienischen Medienberichten wird der serbische Nationalspieler von Lazio Rom umworben. Nach seiner Sprunggelenks-Blessur aus dem Augsburg-Spiel habe Kostic im Training auch wieder einen "guten Eindruck" gemacht, sagte Glasner weiter.

Trotz seines Fehlstarts als Eintracht-Trainer blickt der 46-Jährige indes gelassen auf die kommenden Aufgaben. "Mich stimmen viele Punkte zuversichtlich", versicherte Glasner. Ob der Knoten schon am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) bei Arminia Bielefeld platzt, könne er nicht sagen: "Aber so, wie ich die Spieler jeden Tage im Training erlebe, weiß ich, dass wir besser werden und die nötigen Siege und Punkte einfahren werden."

Bei seiner Pflichtspielpremiere für die Hessen hatte Glasner eine Erstrundenpleite im DFB-Pokal beim Drittligisten Waldhof Mannheim hinnehmen müssen, es folgten in der Bundesliga eine klare Niederlage bei Borussia Dortmund und eine ernüchternde Nullnummer gegen den FC Augsburg.

"Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, dessen sind wir uns bewusst, ich will das auch nicht viel schöner malen, als es ist", sagte Glasner, betonte jedoch: "Wir verbessern uns in den Ansätzen."