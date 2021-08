Die vorletzte Begegnung am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison bestreiten der FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream? Hier werdet Ihr aufgeklärt.

Der FSV Mainz 05 empfängt Vizemeister RB Leipzig am heutigen Sonntag, den 15. August in der MEWA Arena, in der vor dem Hintergrund der regional aktuellen Coronavirus-Bestimmungen 13.000 Zuschauer dabei sein dürfen. Los geht es dort um 15.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Es ist das vorletzte Match an diesem Auftakt-Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22. Live ausgestrahlt wird das Aufeinandertreffen zwischen 05 und RB heute von DAZN. Der Streamingdienst besitzt fortan die Rechte daran, neben den Freitagsspielen auch alle Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse live zu übertragen. Zuvor hatte am Sonntag stets Sky die Partien gezeigt.

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN um 15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Lukas Schonmüller wird moderieren, als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz. Experte: Ralph Gunesch.

Ein Monatsabo bei dem Streaminganbieter kostet mittlerweile 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Grund dafür ist eben die Erweiterung des Live-Programms. Nicht nur von der Bundesliga wird es auf der Plattform mehr zu sehen geben, sondern auch von der Champions League. Bei DAZN seht Ihr abgesehen vom Wintersport noch viel mehr Sport live. Fußball, Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA, Rugby - all das könnt Ihr unter anderem als DAZN-Kunden erleben.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

Bundesliga Mainz 05 vs. RB Leipzig heute im Liveticker

Um von dem Duell zwischen den Mainzern und den Leipzigern nichts zu verpassen, könnt Ihr auch einfach bei SPOX vorbeischauen. Mit dem Liveticker wird euch keine wichtige Szene entgehen.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Alle Infos

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 15. August 2021

15. August 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Zugelassene Zuschauer: 13.000

13.000 TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Juste, Bell, Niakhate - Widmer, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Ad. Szalai

Zentner - Juste, Bell, Niakhate - Widmer, Kohr, Lucoqui - Barreiro, Boetius - Burkardt, Ad. Szalai RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Simakan, Angelino - Sabitzer, Kampl - Forsberg, Haidara, Nkunku - Silva

