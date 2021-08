Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute am 1. Spieltag zum Aufeinandertreffen von Union Berlin und Bayer Leverkusen. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Datum, Zeit, Ort, Infos

Union Berlin startet am heutigen Samstag, 14. August, mit einem Heimspiel in die Bundesliga-Saison 2021/22. Die Eisernen empfangen im Stadion An der Alten Försterei Bayer Leverkusen. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Zu der Partie sind 11.006 Zuschauer zugelassen.

Mit Union Berlin und Bayer Leverkusen treffen heute die beiden deutschen Teilnehmer an der Europa League 2021/22 gegeneinander an. War der fünfte Platz von Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison keine Überraschung, kann man das von Platz sechs für Union Berlin durchaus sagen.

Leverkusen erlebte unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane eine durchwachsene Vorbereitung. Immerhin wurde im DFB-Pokal die Hürde Lok Leipzig (3:0) locker übersprungen. Bei dem Erstrundenspiel verletzte sich Karim Bellarabi und fällt drei Wochen aus. Auch hinter dem Einsatz von Jungstar Florian Wirtz steht noch ein Fragezeichen. Nach dem Verkauf von Leon Bailey für 35 Millionen Euro an Aston Villa hat Leverkusen noch genügend finanziellen Spielraum, um noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Gerüchteweise hat Leverkusen Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain bereits ein Angebot gemacht.

Union Berlin kam ohne Niederlage durch die Vorbereitung. Mit Timo Baumgartl (PSV Eindhoven) und Rick van Drongelen (Hamburger SV) kamen namhafte Neuzugänge für die Defensive. Bei insgesamt zwölf Neuzugängen fehlt es natürlicherweise noch etwas an der Feinabstimmung.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Vor allem zu Saisonbeginn fragen sich viele Fans, wo Bundesligaspiele live im TV und im Livestream übertragen werden. Zu dieser Saison wurden die TV-Rechte neu vergeben, weshalb es zu einigen Veränderungen kam.

Alle Samstagsspiele, also heute auch Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, werden von Sky im Pay-TV übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnt die Übertragung zu Union Berlin vs. Leverkusen um 15.25 Uhr. Als Kommentator ist Hansi Küpper im Einsatz. Die Konferenz mit allen fünf Partien mit Spielbeginn 15.30 Uhr sehr Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Auch für die Übertragung im Livestream ist Sky verantwortlich. Kunden des Pay-TV-Senders können dieses über die kostenlose App Sky Go auf verschiedenen Endgeräten abrufen. Allen anderen an dem Spiel Interessierten bleibt die Möglichkeit sich ein Sky Ticket zu buchen. Das jederzeit wieder kündbare Ticket "Supersport Monat" kostet beispielweise 29,99 Euro im Monat.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

DAZN zeigt in der Saison 2021/22 alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können potentielle Neukunden DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Nichts verändert hat sich daran, dass SPOX zu jedem Bundesligaspiel einen Liveticker anbietet. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr darüber hinaus auch noch das Geschehen auf allen Plätzen verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin - Bayer Leverkusen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Andrich, Gießelmann - Kruse - Awoniyi, Voglsammer

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Amiri, Paulinho - Schick

