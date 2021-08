Bundesliga - Power Ranking zum Saisonstart: FC Bayern nur auf Rang 3

Der Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern (Freitag ab 19.30 Uhr live auf DAZN) steht kurz bevor. Bei vielen Vereinen gibt es noch Fragezeichen - allen voran beim Rekordmeister selbst. Welche Teams haben eine gute Form und wo landen sie? Das Power Ranking zum Saisonstart.

Bundesliga - Power Ranking: Abstiegskandidaten

Platz 18 - SpVgg Greuther Fürth

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 6:7 n. E. vs. SV Babelsberg 03 (DFB-Pokal), 2:3 vs. Fenerbahce Istanbul, 2:2 vs. TSG Hoffenheim, 1:1 vs. FC Ingolstadt, 0:1 vs. Würzburger Kickers, 0:1 vs. FC Bayern München II

Nach dem etwas überraschenden Aufstieg müssen sich die Kleeblätter mit einem nur einjährigen Besuch im Oberhaus zufriedengeben. Einer schwachen Vorbereitung ohne Sieg wurde mit dem peinlichen Pokal-Aus gegen Viertligist Babelsberg die Krone aufgesetzt. Im Kader befinden sich mit Spielern wie Adrian Fein (Leihgabe vom FC Bayern) und Hans Nunoo Sarpei zwar einige vielversprechende Kicker, insgesamt verfügt er aber über deutlich zu wenig Bundesliga-Erfahrung. Obendrein haben mit Anton Stach (Mainz), David Raum (Hoffenheim), Paul Jaeckel (Union Berlin) und Sebastian Ernst (Hannover 96) den Verein gleich vier Stammkräfte aus der Vorsaison verlassen.

Platz 17 - Mainz 05

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 8:7 n. E. vs. SV Elversberg (DFB-Pokal), 3:2 vs. FC Genua, 1:0 vs. Gaziantep FK, 0:1 vs. FC Liverpool, 2:1 vs. Würzburger Kickers

Von Bo Svenssons Mannschaft, die sich in der vergangenen Rückrunde spektakulär aus der Abstiegszone auf Rang zwölf spielte (32 Punkte, Platz fünf in der Rückrundentabelle), ist nicht mehr viel übrig. Besonders die Abgänge von Pierre Kunde (Olympiakos Piräus), Robin Quaison (Al-Ettifaq) und von Leader Danny Latza (Schalke 04) schmerzen. Mit U21-Europameister Anton Stach (Greuther Fürth) wurde zwar ein vielversprechender Ersatz für das Mittelfeld geholt, in der Breite sieht es bisher aber vor allem offensiv dünn aus. Dort liegen die Hoffnungen auf den Schultern von Routinier Adam Szalai und Jonathan Burkardt, was mit Blick auf die Konkurrenz nicht für den Klassenerhalt reichen sollte.

Platz 16: Arminia Bielefeld

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 6:3 vs. SpVgg Bayreuth (DFB-Pokal), 1:1 vs. Twente Enschede, 2:5 vs. VfB Stuttgart, 1:0 vs. Hannover 96, 0:3 vs. SC Verl

Es wird nicht einfach, die guten Leistungen aus der Vorsaison zu bestätigen. Trainer Frank Kramer muss in Zukunft gleich auf mehrere wichtige Säulen verzichten (Anderson Lucoqui, Andreas Voglsammer, Arne Maier). Zudem verlor der DSC mit Ritsu Doan seinen Topscorer, der zu Stammverein PSV Eindhoven zurückgekehrt ist. Ex-Schalker Alessandro Schöpf, Sebastian Vasiliadis und Florian Krüger könnten die Lücken schließen. Mit Byan Lasme holte die Arminia außerdem einen sehr interessanten Mann, der mit einer Körpergröße von 1,92 Metern ein ungewöhnlicher Typ für einen Außenstürmer ist und aus der Talentschmiede des französischen Zweitligisten FC Sochaux (Marcus Thuram, Ibrahima Konate oder Maxence Lacroix) stammt. Mit der Einstellung und Hingabe aus der letzten Saison sollte es mindestens für die Relegation reichen.

Platz 15: VfL Bochum

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 2:1 vs. Wuppertaler SV (n. V., DFB-Pokal), 0:2 vs. FC Utrecht, 1.2 vs. Vitesse Arnheim, 1:0 vs. FC Parma, 3:1 vs. Borussia Dortmund, 6:0 vs. Bonner SC, 3:3 vs. SC Verl, 9:0 vs. SSVg Velbert

Vertrautes in neuer Umgebung. In der ersten Bundesliga-Saison seit elf Jahren setzt der VfL auf Beständigkeit, nur punktuell wurde das Team verstärkt. In der vergangenen Saison begeisterte der Zweitliga-Meister mit furiosem Offensivfußball und mutigem, frühem Attackieren, was Trainer Thomas Reis in den richtigen Momenten - gegen die Großen - anzupassen weiß. Das zeigte er bereits in Ansätzen beim 3:1-Sieg gegen den BVB beim Cup der Traditionen. Die Neuzugänge Eduard Löwen, Elvis Rexhbecaj, Takuma Asano, Christopher Antwi-Adjei bringen außerdem mehr Tempo und Breite ins Team. Der Abgang von Robert Zulj (Al Ittihad) schmerzt natürlich, ist aber verkraftbar. Das reicht, wenn auch nur knapp, für den Verbleib!

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Platz 14: 1. FC Köln

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 4:2 n. E. vs. Carl Zeiss Jena, 1:1 vs. Roda JC Kerkrade, 2:1 vs. SV Elversberg, 2:0 vs. FC Schaffhausen, 3:2 vs. FC Bayern München, 1:1 vs. MSV Duisburg, 4:0 vs. Fortuna Köln

"In Köln hat man immer hohe Erwartungen. Aber auf den FC wartet der Abstiegskampf, da sie wichtige Spieler verloren haben", sagt Lothar Matthäus gegenüber SPOX und Goal und spielt dabei auf die Abgänge von Sebastian Bornauw, Dominick Drexler sowie Ismail Jakobs an. Obwohl er Steffen Baumgart "sehr schätzen" würde, glaubt der Rekordnationalspieler nicht an eine große Steigerung im Vergleich zur Vorsaison (Platz 16): "Es sind sechs, sieben Mannschaften dabei, die da hinten sich nicht viel nehmen. Die Ruhe hat man in Bielefeld, in Fürth, in Bochum, weil die Erwartungen nicht so hoch sind." Der Achtungserfolg gegen Bayern München - ohne große Teile der 1. Mannschaft - macht neben den restlichen guten Ergebnissen aber Hoffnung auf einen direkten Klassenerhalt. Zudem kehrt mit Mark Uth ein Kölner Jung zurück zum FC, der bereits in der Saison 2019/20 als Leihspieler überzeugte.

© getty Will mit Köln die Klasse halten: Trainer Steffen Baumgart.

Platz 13: FC Augsburg

Letzte Ergebnisse in der Vorbereitung: 4:2 vs. Greifswalder FC (DFB-Pokal), 3:1 vs. Cagliari, 1:2 vs. Paris Saint-Germain, 2:2 vs. Qarabag, 2:2 vs. Hamburger SV

Seit nunmehr über einem Jahrzehnt widerlegen die Fuggerstädter all jene, die sie vor jeder Spielzeit zum Abstiegskandidaten erklären. In der vergangenen Saison hatte Rückkehrer Markus Weinzierl die Mannschaft am vorletzten Spieltag gerettet. Mit den U21-Europameistern Niklas Dorsch und Arne Maier hat das Mittelfeld an mehr Klasse gewonnen. Ein Abstieg wäre eine große Überraschung, die zwölfte Bundesliga-Saison in Folge kann gebucht werden.