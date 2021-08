In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Derby zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Waldhof Mannheim empfängt Eintracht Frankfurt zu einem brisanten Nachbarschaftsduell. Welches Team setzt sich im DFB-Pokal in der 1. Runde durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Oliver Glasner bestreitet sein erstes Pflichtspiel als neuer SGE-Trainer. In diesem muss er auf ein Quartett verzichten. Flügelspieler Filip Kostic sitzt das letzte Spiel seiner Sperre aus der Saison 2019/20 ab, Ajdin Hrustic befindet sich nach seiner Corona-Infektion noch in Quarantäne. Dazu fehlt Ragnar Ache (Oberschenkelprobleme) nach seinem Olympiaausflug ebenso verletzt wie Almamy Toure (Sehnenverletzung). Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga bereits zwei Punktspiele hinter sich. Mit nur einem Punkt sind die Mannheimer aber nicht wie erwünscht in die Saison 2021/22 gestartet.

Vor Beginn: Das Spiel zwischen dem Drittligisten und dem Bundesligisten wird um 15.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Waldhof Mannheim: Königsmann - Gohlke, M. Seegert, Verlaat, Donkor - F. Wagner, Saghiri - Boyamba - Costly, Martinovic, Schnatterer

Königsmann - Gohlke, M. Seegert, Verlaat, Donkor - F. Wagner, Saghiri - Boyamba - Costly, Martinovic, Schnatterer Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, C. Lenz - Kamada, Younes - Borré

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Erstrundenspiel zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport 2 HD. Eine Viertel Stunde vor Anpfiff, also ab 15.15 Uhr, beginnt die Übertragung. Marcus Lindemann ist dabei als Kommentator im Einsatz. Zudem läuft auf Sky Sport 1 HD die Pokalkonferenz mit allen Parallelspielen.

Neben einer Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch eine Livestream-Übertragung an. Wollt Ihr auf diese zugreifen, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick