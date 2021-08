Heute ist es endlich wieder soweit! Borussia Mönchengladbach und Bayern München eröffnen die Bundesliga-Saison 2021/22. Werden am 1. Spieltag Spiele im Free-TV übertragen? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Auftaktspiele live im TV und Livestream.

Lange mussten die Fußball-Fans aus ganz Deutschland auf diesen Moment warten: Am heutigen Freitag, den 13. August, beginnt endlich wieder die neue Bundesliga-Saison. Im Eröffnungsspiel begegnen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. Um 20.30 Uhr geht das Duell im Borussia-Park in Mönchengladbach über die Bühne. Es ist die einzige Begegnung, die am Freitagstattfindet.

Borussia Dortmund empfängt am Samstagabend Eintracht Frankfurt zum ersten Topspiel der Saison, RB Leipzig spielt zum Bundesliga-Auftakt auswärts beim FSV Mainz 05.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Bundesliga heute live im Free-TV? Übertragung des 1. Spieltags im TV und Livestream

Am 1. Spieltag dürfen sich alle Fußballfans auf eine Übertragung im Free-TV freuen. Das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern wird von SAT.1 live übertragen. Es ist das erste von drei Bundesligaspielen, das der Privatsender in dieser Saison überträgt. Zusätzlich könnt Ihr die beiden deutschen Topteams auch im kostenlosen Livestream bei ran.de live verfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, das Eröffnungsspiel live und in voller Länge zu sehen, bietet DAZN. Der Streamingdienst besitzt für die Saison 2021/22 noch mehr Übertragungsrechte als in der Vorsaison. Beim "Netflix des Sports" seht Ihr in dieser Saison alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr angepfiffen werden, sowie zehn Sonntagsspiele mit Anstoß um 19.30 Uhr.

Wegen der großen Anzahl an Sportarten, die DAZN im Livestream überträgt, fallen für das Abonnement nun 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro im Jahr an. Jedoch könnt Ihr vorher einen kostenlosen Probemonat testen.

Für alle Spiele am Samstag und in englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch hält weiterhin Sky die Übertragungsrechte. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live als Einzelspiel, bietet aber auch Konferenzen an. Auch Sky zeigt seine Übertragungen im Livestream. Den Livestream von Sky könnt Ihr als Abonnent via SkyGo sehen. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr ein SkyTicket erwerben.

Bundesliga heute im Liveticker

Auch in dieser Saison gibt es von SPOX zu jedem Bundesligaspiel einen ausführlichen Liveticker. Darüber hinaus gibt es bei zeitgleich beginnenden Spielen einen Konferenz-Liveticker.

