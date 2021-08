FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayern München empfängt heute den 1. FC Köln am 2. Spieltag der Bundesliga. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Es ist an der Zeit, für das erste Heimspiel des FC Bayern München in der Saison 2021/22. Zu diesem hat der Rekordmeister einen Sieger des 1. Spieltags zu Gast.

Bundesliga: FC Bayern vs. 1. FC Köln - Datum, Zeit, Ort, Infos

Mit der Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wird am heutigen Sonntag, 22. August, der 2. Bundesliga-Spieltag abgeschlossen. Spielbeginn in der Allianz Arena ist um 17.30 Uhr. 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich das Spiel in der Arena ansehen.

Julian Nagelsmann feiert derzeit eine Premiere nach der anderen. Am 1. Spieltag das erste Pflichtspiel als Trainer des FC Bayern beim 1:1 in Mönchengladbach, am vergangenen Dienstag der erste Titel durch den Sieg gegen Borussia Dortmund im Supercup und heute das erste Pflichtspiel im eigenen Stadion.

In diesem muss Nagelsmann aller Voraussicht nach auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Dieser zog sich im Supercup eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Der 35-Jährige fehlte deshalb beim Training am Donnerstag. Als Ersatz steht Sven Ulreich parat. Auf jeden Fall nicht dabei sind die verletzten Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Marc Roca.

Der 1. FC Köln startete mit einem eindrucksvollen 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC in die neue Saison. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart wollen die Geißböcke in dieser Saison einen Schritt nach vorne machen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Ergebnis Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig 4:0 VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg 2:1 Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC 1:2 VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum 2:0 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1:1 Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen 4:0 Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München -:- 1. FC Köln

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln ist die erste Partie des Rekordmeisters, das in der noch jungen Saison nicht im Free-TV übertragen wird.

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Die DAZN-Übertragung beginnt heute um bereits um 16.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra, begleiten Euch Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch durch das Spiel.

Bei DAZN seht Ihr diese Saison nicht nur viele Bundesligaspiel im Livestream, auch fast alle Spiele der Champions League und reihenweise Partien der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sind fester Bestandteil des umfangreichen Programms.

Das alles seht Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN ist nicht für Live-Übertragungen aus der Bundesliga zuständig, sondert zeigt an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

Komplett ohne etwas zu bezahlen könnt Ihr Bayern München gegen den 1. FC Köln bei SPOX verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allen Informationen zum Spiel versorgt.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern - 1. FC Köln.

Bundesliga: FC Bayern vs. 1.FC Köln - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski 1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Kainz - Ljubicic - Uth, Modeste

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle