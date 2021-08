Meister Bayern München empfängt am Sonntag den 1. FC Köln zu seinem ersten Heimspiel der Saison 2021/22. Doch wer zeigt und überträgt das Spiel live im TV und Livestream? Die Antwort auf diese Frage erfahrt Ihr hier.

Auf die erste kleine Ernüchterung folgte der erste Titel für den FC Bayern München unter seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Startete der Rekordmeister mit einem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach noch etwas verhalten in die Bundesliga-Saison 2021/22, gewann er am vergangenen Dienstag den Supercup durch einen 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund - und machte damit klar, dass die Meisterschaft auch in dieser Saison nur über den FC Bayern geht.

Am kommenden Sonntag, 22. August, bestreitet der FC Bayern sein erstes Saison-Heimspiel. Gegner am 2. Bundesliga-Spieltag ist der 1. FC Köln. Das Spiel wird um 17.30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen.

Die Geißböcke starteten mit einem 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC in die Saison. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart soll sich eine Saison wie die vergangene nicht wiederholt. Damals rettete der 1. FC Köln den Klassenerhalt erst in der Relegation.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. 1. FC Köln live im TV und Livestream?

Erstmals in dieser Saison wird ein Spiel des FC Bayern nicht im Free-TV gezeigt. Sowohl das Bundesliga-Eröffnungsspiel als auch das Spiel um den Supercup übertrug Sat.1 live im Free-TV. Für das Spiel FC Bayern gegen den 1. FC Köln besitzt der Privatsender aber nicht die Übertragungsrechte.

Diese liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr. Folgendes DAZN-Trio ist im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Um das vielfältige Angebot von DAZN in Anspruch nehmen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Ein solches lohnt sich für alle Fußball-Fans mehr denn je. Der Streamingdienst zeigt nämlich fast alle Spiele der Champions League exklusiv im Livestream, dazu auch noch die Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ein Abo kostet 14,99 Euro (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können alle DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts 20. August 20.30 Uhr RB Leipzig VfB Stuttgart 21. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Augsburg 21. August 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund 21. August 15.30 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg 21. August 15.30 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 21. August 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 21. August 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach 22. August 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Union Berlin 22. August 17.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt nicht nur 106 Bundesligaspiel im Livestream, bei dem Streamingdienst könnt Ihr an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow, die ab 17.30 Uhr in Dauerschleife läuft sehen. Ab 20.30 Uhr sind in der Highlightshow zusätzlich noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend eingebunden.

Bundesliga: FC Bayern vs. 1. FC Köln im Liveticker

Kostenlos seid ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX beim ersten ersten Saison-Heimspiel des FC Bayern dabei. Die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht bei DAZN ansehen können!

Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Köln

FC Bayern München - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 22. August 2021

22. August 2021 Anstoß: 27.30 Uhr

27.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Zugelassene Zuschauer: 20.000

20.000 TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

© getty Trainer Steffen Baumgart hat in Köln ein Fußball-Fieber entfacht.

