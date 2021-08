BVB: Wechsel von Thomas Delaney zum FC Sevilla vor Abschluss?

Der Wechsel von Thomas Delaney vom BVB zum FC Sevilla steht offenbar kurz bevor.

Beide Vereine haben offenbar eine Einigung über einen Transfer des dänischen Nationalspielers in die Primera Division erzielt. Wie Sport1 berichtet, soll Delaney bereits am Dienstag nach Spanien geflogen sein, wo am heutigen Mittwoch der Medizincheck auf dem Programm stehe.

Die Ablösesumme soll sich auf sechs Millionen Euro belaufen, wobei Bonuszahlungen nicht ausgeschlossen seien.

Sportdirektor Michael Zorc hatte bereits am Sonntag gegenüber Sport1 erklärt: "Wir befinden uns mit Sevilla im Austausch."

Zuvor war bereits spekuliert worden, dass der BVB einen Abgang Delaneys als Bedingung für einen Transfer von Marcel Halstenberg von RB Leipzig in den Pott ansehe. Mit dem deutschen Nationalspieler soll man sich bereits einig sein.