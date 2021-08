BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim eröffnen heute den 3. Spieltag der Bundesliga. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Auf geht's in den 3. Spieltag der Bundesliga! Im ersten Spiel treffen ein Kandidat auf die Meisterschaft und eines der bisherigen Überraschungsteams aufeinander.

Bundesliga: BVB vs. TSG Hoffenheim - Datum, Zeit, Ort, Infos

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Freitag, 27. August, die TSG Hoffenheim. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen. In diesem dürfen wieder 25.000 Fans der Partie beiwohnen.

Auf den grandiosen Saisonauftakt folgte beim BVB schnell die Ernüchterung. Am 1. Spieltag ließ das Team des neuen Trainers Marco Rose Eintracht Frankfurt beim 5:2-Sieg keine Chance und begeisterte mit attraktivem Offensivfußball. Diesen zeigte der BVB stellenweise im Spiel um den Supercup bei der Niederlage gegen den FC Bayern München. Weitaus weniger eingeplant war das 1:2 am vergangenen Samstag beim SC Freiburg. "Wir haben wieder in den entscheidenden Situationen grobe Fehler gemacht. Das darf uns auf diesem Niveau einfach nicht passieren", sagte Sportdirektor Zorc am Sonntag bei Sport1 zu der Niederlage. Will der BVB nicht schon früh den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen, muss heute gewonnen werden.

Leicht wird dies aber nicht. Die TSG Hoffenheim präsentierte sich an den beiden ersten Spieltagen in guter Verfassung. Auf einen klaren Auswärtssieg beim FC Augsburg folgte ein 2:2 gegen Union Berlin.

Dortmunds Meistermannschaft von 2012 - und was aus den Spielern wurde © imago images / Ulmer 1/25 Mitch Langerak war Teil der BVB-Meistermannschaft von 2012. Er kam sogar fünfmal zum Einsatz. Anlässlich seines Geburtstages am 22. August präsentiert SPOX die Dortmunder Mannschaft der Saison 11/12. © getty 2/25 TOR - Roman Weidenfeller (43 Pflichtspiele): Der damalige Stammkeeper verlor seinen Platz zwischen den Pfosten 2015 an Roman Bürki. Im Sommer 2018 beendete er seine Karriere. © getty 3/25 Mitchell Langerak (5 Pflichtspiele): Der damalige Ersatzkeeper verließ den BVB 2015 zum VfB Stuttgart, wo er zwei Jahre verbrachte. Im Anschluss zog er zunächst zu UD Levante weiter. Seit Januar 2018 spielt der Australier in Japan bei Nagoya Grampus. © getty 4/25 VERTEIDIGUNG - Mats Hummels (46 Pflichtspiele): Nach dem Double spielte er noch vier Jahre für den BVB, ehe er 2016 zum Rivalen FC Bayern wechselte. Gewann dort zwei weitere Meistertitel und kehrte 2019 wieder zum BVB zurück. © getty 5/25 Neven Subotic (34 Pflichtspiele): Hummels langjähriger Partner in der Innenverteidigung blieb etwas länger. Im Januar 2017 wechselte er per Leihe zum 1. FC Köln, später auch bei Union Berlin aktiv. Seit Anfang Juli vereinslos. © getty 6/25 Marcel Schmelzer (37 Pflichtspiele): Immer noch beim BVB und damit der dienstälteste Dortmunder. Zwischenzeitlich war er Kapitän, diese Rolle gab er aber an Marco Reus ab. Heute in Dortmund nur noch Bankdrücker. © getty 7/25 Lukasz Piszczek (45 Pflichtspiele): Genau wie sein Außenverteidiger-Pendant auf der linken Seite Schmelzer war Piszczek über Jahre auf der defensiven Außenbahn gesetzt. Sein Vertrag lief im Sommer 2021 aus, nun spielt er in Polen bei Goczalkowice-Zdroj. © getty 8/25 Chris Löwe (11 Pflichtspiele): Ein Jahr nach dem Double verließ er Dortmund und schloss sich Kaiserslautern an. Ab 2016 spielte der Linksverteidiger bei Huddersfield Town. Nach dem Abstieg aus der Premier League ging es zu Dynamo Dresden. © getty 9/25 Felipe Santana (17 Pflichtspiele): Der brasilianische Innenverteidiger wagte es 2013, zum Ruhrpott-Rivalen Schalke zu wechseln. Von dort zog er zunächst per Leihe zu Piräus weiter, ehe es nach Russland und Brasilien ging. Heute bei Chapecoense aktiv. © getty 10/25 Kevin Großkreutz (43 Pflichtspiele): 2014 wurde er Weltmeister, 2015 ging es zu Galatasaray Istanbul, 2016 zum VfB Stuttgart und 2017 kam es zur unschönen Trennung. Im Anschluss nach Darmstadt und Uerdingen. Hat seine Profikarriere mittlerweile beendet. © getty 11/25 Patrick Owomoyela (12 Pflichtspiele): Ein Jahr nach dem Double verließ er Dortmund, war kurzzeitig vereinslos und kickte dann noch ein halbes Jahr in der HSV-Reserve. Beim BVB in der Marketingabteilung tätig. © getty 12/25 MITTELFELD - Sven Bender (32 Pflichtspiele): Damals der Abräumer im Mittelfeld. 2017 wechselte er zu Bayer Leverkusen und spielte dort gemeinsam mit seinem Bruder Lars bis zur vergangenen Saison. Im Sommer beendete er seine Profikarriere. © getty 13/25 Ilkay Gündogan (36 Pflichtspiele): Seit 2016 spielt er unter Trainer Pep Guardiola bei Manchester City. 2018, 2019 und 2021 gewann er mit den Skyblues den Meistertitel in der Premier League. © getty 14/25 Mario Götze (26 Pflichtspiele): 2013 machte er sich zum Dortmunder Hassobjekt Nummer eins, indem er zum FC Bayern wechselte. Nach drei Jahren kehrte er zum BVB zurück, wurde dort aber nicht mehr glücklich. Seit vergangenem Sommer bei Eindhoven. © getty 15/25 Shinji Kagawa (43 Pflichtspiele): Genau wie Götze probierte er sich zeitweise bei einem größeren Klub (Manchester United) und kehrte dann doch zum BVB zurück. Jedoch nur auf Zeit. Per Leihe ein halbes Jahr bei Besiktas, mittlerweile bei Thessaloniki. © getty 16/25 Moritz Leitner (23 Pflichtspiele): Der Durchbruch gelang dem Mittelfeldspieler beim BVB nicht. Seit 2013 spielte er für den VfB Stuttgart, Lazio Rom, den FC Augsburg, Norwich City sowie seit 2021 beim FC Zürich in der Schweiz. © getty 17/25 Jakub Blaszczykowski (40 Pflichtspiele): 2015 verließ er den BVB per Leihe zu Florenz, ehe er 2016 fix nach Wolfsburg wechselte. Im Februar 2019 kehrte er zu seinem finanziell angeschlagenen ersten Profiklub Wisla Krakau zurück - wo er gratis spielt. © getty 18/25 Sebastian Kehl (39 Pflichtspiele): 2015 beendete der langjährige Kapitän seine Karriere beim BVB. Seit Juni 2018 ist er als Leiter der Lizenzspielerabteilung tätig. © getty 19/25 Florian Kringe (2 Pflichtspiele): Nach dem Double ging er zum FC St. Pauli, wo Kringe noch zwei Jahre spielte und dann seine Karriere beendete. Derzeit arbeitet er als Spielerberater für die Agentur PRO Profil. © getty 20/25 Antonio da Silva (6 Pflichtspiele): Ein Jahr hängte da Silva nach dem Double noch dran - in der 2. Liga beim MSV Duisburg. Dann beendete der heute 43-jährige Brasilianer seine Karriere. © getty 21/25 STURM - Robert Lewandowksi (47 Pflichtspiele): Genau wie Götze und Hummels zog es auch Lewandowksi nach München. Seit seinem Wechsel 2014 schoss er 297 Tore für den FC Bayern, gewann sieben Meistertitel und knackte Gerd Müllers Rekord. © getty 22/25 Ivan Perisic (41 Pflichtspiele): Nach einem Abstecher zum VfL Wolfsburg, wo er 2015 seinen zweiten DFB-Pokal gewann, wechselte er zu Inter Mailand. 19/20 für ein Jahr leihweise in der Bundesliga für die Bayern im Einsatz, mittlerweile wieder bei Inter. © getty 23/25 Lucas Barrios (25 Pflichtspiele): Der paraguayische Stürmer verließ den BVB nach dem Double und wurde zum Wandervogel. Seitdem von ihm bespielte Länder: China, Russland, Frankreich, Brasilien, Argentinien und Chile. © getty 24/25 Mohamed Zidan (3 Pflichtspiele): Er durfte das Double nicht mitfeiern, weil er den BVB noch in der Winterpause zu seinem Ex-Klub Mainz verließ. Im folgenden Sommer ging es in die VAE, später in die ägyptische Heimat. 2016 beendete Zidan seine Karriere. © getty 25/25 TRAINER - Jürgen Klopp: 2015 verließ er den BVB nach einem verlorenen Pokalfinale gegen Wolfsburg. Seit dem folgenden Oktober beim FC Liverpool tätig - wo er die 2019 die Champions League und 2020 die Premier League gewann.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV zu Spiel des BVB gegen Hoffenheim wird es heute nicht geben. Wie sicher schon die meisten von Euch wissen, ist der Bundesliga-Freitag fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Eröffnungsspiele eines Wochenend-Spieltags - und nicht nur das. Zusätzlich sehr Ihr in dieser Saison auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga bei DAZN.

Heute legt das "Netflix des Sports" um 19.30 Uhr mit seiner Übertragung los. Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durch die Vorberichterstattung, Gunesch kommentiert dann gemeinsam mit Marco Hagemann die Partie.

Der BVB ist auch in der Champions League 2021/22 vertreten. Fast alle Spiele könnt Ihr bei DAZN im Livestream verfolgen, zusätzlich noch zahlreiche Spiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Und wer Fußball nicht mag, findet bei DAZN noch massenhaft Top-Spiele und Topevents aus anderen Sportarten. Das alles seht Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN ist nicht für Live-Übertragungen aus der Bundesliga zuständig, sondert zeigt an jedem Bundesliga-Samstag auch die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

BVB vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr heute Abend unterwegs seid oder das Spiel nicht bei DAZN sehen könnt, empfehlen wir einen Blick in den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Karte, keine Torchance und keine Emotion.

Hier geht's zum Liveticker Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim.

Bundesliga: BVB vs. TSG Hoffenheim - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund : Kobel - Can, Akanji, Witsel, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

: Kobel - Can, Akanji, Witsel, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag