BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga ist zurück! Am 1. Spieltag treffen mit dem BVB und Eintracht Frankfurt direkt zwei der potenziell gefährlichsten Konkurrenten des FC Bayern aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Stadion, Anpfiff und Zuschauer

Ein Duell wie BVB vs. Eintracht Frankfurt steigt am 1. Spieltag der Saison 2021/22 natürlich zu bester Sendezeit, nämlich am heutigen Samstag (14. August) um 18.30 Uhr. Die Dortmunder empfangen die Gäste aus Frankfurt im Signal-Iduna-Park.

Laut aktuellen Informationen dürfen heute 25.000 der insgesamt verfügbaren 81.365 Plätze von geimpften, genesenen oder getesteten Zuschauern besetzt werden.

© getty Kann Erling Haaland sich in dieser Saison den Titel des besten Torjägers sichern?

Bundesliga: Erster Sieg mit neuem Team für Rose oder Glasner?

Mit Marco Rose bei Borussia Dortmund und Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt haben beide Bundesligisten einen neuen Trainer, der hohe Erwartungen zu erfüllen hat. Rose hat in der vergangenen Saison Borussia Mönchengladbach trainiert, Glasner stand an der Seitenlinie beim VfL Wolfsburg.

Neue Trainer bei den Topklubs der vergangenen Saison ist eines der entscheidenden Themen dieses Bundesliga-Sommers, schließlich übernimmt auch Julian Nagelsmann beim FC Bayern, sein Nachfolger bei RB Leipzig ist Jesse Marsch.

Auch der VfL Wolfsburg (Mark van Bommel), Borussia Mönchengladbach (Adi Hütter) und Bayer Leverkusen (Gerardo Seoane) setzen auf neue Taktikchefs.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland SGE: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Zuber - da Costa, Kostic - Kamada, Lindström - Borré

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Trotz Veränderungen der Rechteträger bezüglich der Bundesliga ist Sky weiterhin eure Anlaufstelle für alle Bundesligaspiele am Samstag.

Die Partie BVB vs. Eintracht Frankfurt wird heute auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr. Folgende Crew erwartet euch dort:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentar: Wolff Fuss

Die Übertragung könnt Ihr auch als Livestream wahrnehmen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App. Das Bundesliga-Paket dort kostet einmalig 29 Euro sowie 12,50 Euro monatlich für die ersten zwölf Monate, bevor sich der Preis auf 15 Euro pro Monat erhöht.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr das Spiel selbstverständlich trotzdem nicht verpassen!

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick