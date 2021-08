BVB vor dem Supercup gegen den FC Bayern München: Gegen den Trend

Wenn der BVB am Dienstagabend im Supercup (20.30 Uhr im LIVETICKER) auf den FC Bayern München trifft, sieht Dortmunds Cheftrainer Marco Rose nicht nur die Chance auf den ersten Titel der Spielzeit, sondern einen möglicherweise richtungsweisenden Schub für den weiteren Saisonverlauf seiner Elf.

Gegen die Münchener geht es für die Westfalen im Grunde genommen bereits gegen den Trend. Den Trend, die Anfangseuphorie und mögliche Titelträume innerhalb kürzester Zeit wieder verpuffen zu lassen.

"Dieses Spiel trägt auch dazu bei, möglicherweise konstanter zu werden", betonte Rose nach dem 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt bei Sky.

(Fehlende) Konstanz ist das Stichwort für die Dortmunder Ambitionen. Dahingehend ist das Duell gegen den deutschen Rekordmeister von elementarer Bedeutung.

BVB: Bayern-Spiel als Maßstab für die Saison - Bloß nicht schon wieder

Für den schwarz-gelben (Groß-)Teil der 25.000 anwesenden Fans im Signal Iduna Park dürfte sich der deutliche Erfolg gegen Frankfurt gewissermaßen wie ein Deja-vu angefühlt haben. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren startete der BVB erneut nach einer erfolgreichen ersten Pokalrunde auch in der Liga furios.

Doch auf die souveränen Auftakterfolge der letzten Saisons (5:1 gegen den FC Augsburg 2019/20 und 3:0 gegen Gladbach 2020/21) folgte nach Patzern gegen vermeintlich kleine Teams (1:3 gegen Union Berlin am 3. Spieltag und 0:2 gegen den FCA am 2. Spieltag) relativ schnell die Ernüchterung. Dies dürfte auch Kapitän Marco Reus im Hinterkopf gehabt haben, als er nach dem Auftakt am Sky-Mikrofon sagte: "Wenn wir stabil und in den entscheidenden Momenten da sind, ist in dieser Saison einiges drin." Noch sei das Team jedoch nicht da, "wo wir sein wollen und wo uns der Trainer sieht."

Das Abstellen folgenschwerer Fehler in den Defensivabläufen und vor allem Auftritte gegen nominell unterlegene Gegner stehen dabei an erster Stelle. Denn während die BVB-Offensive um Erling Haaland jederzeit ein Feuerwerk abbrennen kann, kosteten die Dortmunder besagte Schwierigkeiten, die auch gegen Frankfurt zur Geltung kamen, in der Vergangenheit entscheidende Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

© getty Marco Reus und Borussia Dortmund treffen auf den FC Bayern im Supercup.

Gegen die Bayern wird die Borussia aller Voraussicht nach mehr gefordert sein als gegen die Hessen - umso deutlicher kann Schwarz-Gelb dafür die eigenen Ansprüche gegen den ersten Titelanwärter untermauern und ein Ausrufezeichen setzen. Ein Erfolg gegen den Dauerrivalen würde der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen geben, das auch gegen vermeintliche Stolpersteine entscheidend sein wird.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

BVB: Mit Erfolg und neuer Atmosphäre gegen die Fallhöhe

Gemeinsam mit der Rückkehr der Fans und der neuen, hoffnungsvollen Atmosphäre, die rund um den aggressiven, spektakulären und schnellen Rose-Fußball entstanden ist, wäre mit einem positiven Ausgang des Supercups der Grundstein dafür gelegt, seine Ziele nicht erneut bereits in der Frühphase der Saison zu torpedieren.

"Das Ziel ist es immer, Titel zu holen", sagte Reus diesbezüglich. Als BVB-Spieler "brauchen wir nicht über zweite und dritte Plätze reden."

Nur wenige Tage nach dem Duell gegen den FCB wartet für Dortmund mit dem Auswärtsspiel Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) bereits der erste "kleine" Gegner.

Kimmich-Tritt gegen Sancho: Die Chronologie des vermeintlichen Bayern-Bonus © getty 1/30 Die Rivalität zwischen den Bayern und dem BVB wurde in den vergangenen Jahren nicht nur über enge Partien sondern auch durch strittige Schiedsrichterentscheidungen befeuert. Sogar in einem Supercup-Spiel gab es zuletzt den vermeintlichen "Bayern-Bonus". © IMAGO / Laci Perenyi 2/30 3. August 2019: Die Dortmunder schlagen den FCB mit 2:0, Thema des Abends ist aber ein Tritt von Joshua Kimmich gegen Jadon Sancho, als dieser an der Seitenauslinie steht und der Bayern-Sechser den Ball für einen schnellen Einwurf holen will. © DAZN 3/30 Kimmich weist anschließend jede Absicht von sich, hält wie Salihamidzic sogar Gelb für überzogen. Ex-Schiri Kinhöfer stufte die Aktion jedoch als "dunkelrot" ein. Nachvollziehbar, angesichts der TV-Bilder. Bei weitem aber nicht der einzige Aufreger. © getty 4/30 Enge Entscheidungen würden stets "für Rot" getroffen, erklärte Zorc in der Saison 2021 - und der Blick gerade auf die direkten Duelle zwischen Dortmund und Bayern verrät, dass er nicht gänzlich Unrecht hat. Eine Chronologie mit weiteren Beispielen. © getty 5/30 25. Mai 2013: Das deutsche Champions-League-Finale läuft auf Hochtouren, der BVB ist in der Anfangsphase am Drücker. Dreimal pariert Neuer gegen Lewandowski, Blaszczykowski und Reus. Dann kommt die 20. Minute. © getty 6/30 Ribery im Duell mit Lewandowski, der Franzose vollführt eine Mischbewegung aus Losreißen und Schlagen mit dem Ellenbogen – und wird von Schiedsrichter Rizzoli lediglich ermahnt. © getty 7/30 Ex-Schiedsrichter Merk: "Ribéry ist eigentlich noch im Glück. Da kann er auch Rot ziehen." Und der heutige Bayern-Vorstand Kahn als ZDF-Experte: "Es ist kein Wegdrücken. Er holt schon aus und trifft ihn am Kopf. Da hat’s schon für weniger Rot gegeben." © getty 8/30 Ein weiterer Streitpunkt im CL-Finale: Das Einsteigen des bereits mit Gelb vorbelasteten Dante gegen Reus, das zum Elfmeter und zum 1:1 führte, jedoch nicht zu einem Platzverweis des FCB-Verteidigers. © getty 9/30 11. Mai 2014: Der FC Bayern ist in der Liga unter Pep Guardiola das Maß aller Dinge, aber im Pokal agiert der BVB im Finale mindestens auf Augenhöhe. Die 64. Minute: Hummels köpft einen von Lewandowski verlängerten Freistoß aufs Tor … © getty 10/30 … Dante klärt, aber erst hinter der Linie. Der Tor-Klau von Berlin ist perfekt, zumal offenbar Schiedsrichter Meyer seinen besser postierten Linienrichter überstimmt. Der hatte nach Auffassung einiger Beobachter bereits Richtung Mittellinie gezeigt. © getty 11/30 "Das ist nicht Ihr Ernst?", fragt BVB-Trainer Klopp einen Journalisten, der ihm von Willenborgs angeblichem Tor-Signal erzählt. Der BVB verliert das Pokalfinale nach Verlängerung mit 0:2. Es entbrennt eine Diskussion über technische Hilfsmittel. © getty 12/30 Klopp moniert einerseits, dass Dante "im Cirque du Soleil arbeiten" müsse, um den Ball noch vor der Linie zu klären, so eindeutig war die Situation für ihn. Allerdings kritisiert er auch die damals verbreitete Ablehnung von elektronischen Hilfen. © getty 13/30 Diese seien jedoch in dieser Situation gar nicht vonnöten gewesen. "Wenn sie irgendwo in Sibirien spielen, dann stehen da fünf Mann auf der Torlinie. Aber beim Pokalfinale des größten Verbands der Welt gar keiner", sagt Klopp. © getty 14/30 21. Mai 2016: Gleiche Bühne, nur zwei Jahre später. Der BVB und die Bayern duellieren sich abermals in Berlin um den DFB-Pokal. In der 39. Minute gibt Gonzalo Castro Ribery einen mit, der seinerseits Weigl umtritt. © IMAGO / DeFodi 15/30 Daraufhin gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Castro und Ribery, in deren Folge der Franzose dem BVB-Mittelfeldspieler ins Gesicht greift. Die klare Tätlichkeit bleibt ungeahndet, Castro und Ribery sehen Gelb. © getty 16/30 Statt 50 Minuten in Unterzahl spielen die Bayern weiter mit elf Mann und haben nochmal Glück, dass Schiedsrichter Fritz den um Gelb-Rot bettelnden Vidal (49./79.) später ebenfalls nicht vom Platz schickt. © getty 17/30 Der Chilene "überlebt" die 120 Minuten von Berlin, tritt den Elfmeter zum 1:1 im Elfmeterschießen und darf am Ende mit seinen Mannschaftskollegen den erneuten Pokalsieg bejubeln. Ob es den auch bei Ribery-Rot gegeben hätte? © IMAGO / ActionPictures 18/30 31. März 2018: Der BVB geht an diesem Tag in der Allianz Arena unter. Sechs Tore schenken die Bayern dem schwarz-gelben Erzrivalen ein. Das erste aber gleicht auch aus heutiger Sicht und trotz der Dortmunder Chancenlosigkeit damals einem Skandal. © DAZN 19/30 Lewandowski, mittlerweile von Dortmund nach München gewechselt, steht bei Müllers Zuspiel knapp, aber sträflich und deutlich sichtbar im Abseits. Obwohl es mittlerweile den VAR gibt, zählt das 1:0 der Bayern. © getty 20/30 6. April 2019: Der BVB erlebt abermals eine Demütigung in München und ist erneut in 90 Minuten klar unterlegen. 5:0 heißt es am Ende. Doch auch hier war das 1:0 durch Hummels nicht ganz sauber und hätte abgepfiffen werden müssen. © DAZN 21/30 Zwar verhält sich der Torschütze regelkonform, nicht aber Mannschaftskollege Lewandowski, der den Dortmunder Delaney bei der Hereingabe klar und deutlich mit beiden Händen wegschubst. Der Pfiff bleibt aus und auch der VAR greift nicht ein. © getty 22/30 26. Mai 2020: Dem FC Bayern gelingt an diesem Tag der vorentscheidende Sieg im Meisterschaftsrennen. Durch ein 1:0 beim BVB im leeren Westfalenstadion zieht der FCB auf sieben Punkte weg, profitiert aber abermals von einem VAR-Blackout. © DAZN 23/30 Kimmich bringt die Bayern mit einem wunderschönen Heber in Führung, aber der BVB bleibt dran und hat durch Haaland in der 58. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, Boateng lenkt den Schuss aber mit dem nicht angelegten Oberarm um den Pfosten. © DAZN 24/30 Ein klares und strafbares Handspiel im Sechzehner, eine Überprüfung des Handspiels findet im Kölner Keller jedoch nicht statt, nachdem Schiedsrichter Stieler auf dem Feld nicht eingreift. Ein Umstand, der selbst Gary Lineker fassungslos zurücklässt. © DAZN 25/30 "Penalty? VAR?", twittert die englische Fußball-Legende. Und BVB-Boss Watzke analysiert: "Man sieht die Absicht bei Boateng. Deshalb war das ein klarer Elfmeter." Große Giftpfeile schießt der BVB anschließend jedoch nicht. © getty 26/30 6. März 2021: Der FC Bayern hat den Blitzstart des BVB gekontert. Est steht 2:2 nach 0:2-Rückstand. Obwohl der FCB dominant ist, bahnt sich eine für die Dortmunder durchaus respektable Punkteteilung an, … © getty 27/30 … aber dann rempelt Leroy Sane Emre Can an der Mittellinie im Laufduell um und die Bayern münzen den Ballgewinn 30 Sekunden später in das 3:2 durch Leon Goretzka um. Besonders BVB-Kapitän Reus echauffiert sich hinterher. © getty 28/30 "Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen", sagte Reus bei Sky, legte danach sogar noch einmal gegen Fritz nach: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen." © getty 29/30 Während die Bayern wie Thomas Müller und auch Ex-Schiedsrichter wie Kinhöfer oder Jochen Drees kein Foulspiel von Sane an Can sahen, sprachen die BVB-Verantwortlichen um Zorc und Watzke von einer falschen Bewertung der Szene durch Fritz. © getty 30/30 Zorc sprach von einer "Fehlentscheidung", die "das Spiel entschieden" habe, Watzke erhöhte um ein "klares Foul" von Sane an Can. Zorc sprach außerdem von einer historischen Bevorzugung der Bayern.

BVB vs. FC Bayern im DFL-Supercup

Seit 2012 trafen der FC Bayern und der BVB bereits ganze siebenmal im Supercup aufeinander, von denen die Münchner vier Spiele für sich entschieden.