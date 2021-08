BVB: Marco Rose äußert sich zum Frust von Erling Haaland

Marco Rose hat sich zum "Frustanfall" von Erling Haaland bei der Supercup-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern geäußert.

"Wir alle haben eine gewisse Frusttoleranz, das ist nur menschlich. Wir müssen nur schauen, dass wir das in eine Richtung lenken, damit es uns auch hilft. Aber in der Regel ist das bei Erling auch der Fall", sagte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Dortmunder beim SC Freiburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Für die Badener fand Rose lobende Worte. Die Freiburger seien "immer unangenehm. Christian Streich macht seit Jahren eine hervorragende Arbeit, davor habe ich großen Respekt. Sie haben gute Automatismen, haben kaum Spieler verloren. Sie spielen immer aggressiv gegen und mit dem Ball und glauben auch gegen große Gegner an ihre Chance."

Rose stellte außerdem klar, dass er aller Voraussicht nach auch im Schwarzwald auf Axel Witsel als Innenverteidiger setzen wird.

"Er hat uns Stabilität gegeben. Und dazu kommt seine Klasse und Ruhe. Man sieht in einigen Situationen, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist, wie beim 1:2 gegen die Bayern, als er die Tiefe nicht so sauber gesichert hat. Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er wieder Innenverteidiger spielen."

Der BVB will in Freiburg nach dem 5:2 zum Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren. Es ist allerdings Vorsicht geboten: Von den vergangenen vier Partien in Freiburg gewann die Borussia lediglich eine (1 Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage).