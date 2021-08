BVB, News und Gerüchte: Haaland-Ausstiegsklausel kann offenbar ansteigen

Erling Haalands Ausstiegsklausel beim BVB im kommenden Sommer liegt offenbar doch nicht bei fixen 75 Millionen Euro. Am Dienstagabend (20.30 Uhr) empfängt Pokalsieger Dortmund den deutschen Meister FC Bayern München zum Supercup. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Haaland-Ausstiegsklausel kann offenbar ansteigen

Erling Haalands Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmund im kommenden Sommer liegt offenbar doch nicht bei fixen 75 Millionen Euro, sondern könnte erfolgsabhängig auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Das berichtet Sport1 ohne Bezug zu nehmen auf die exakten Voraussetzungen für diesen Fall.

Haaland steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag, darf den Klub 2022 aber für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Einen Wechsel noch in diesem Sommer schlossen die Verantwortungsträger aus. Zuletzt wurde der 21-jährige Stürmer aus Norwegen mit fast jedem europäischen Topklub in Verbindung gebracht.

Beim 5:2-Sieg am ersten Bundesligaspieltag gegen Eintracht Frankfurt steuerte Haaland zwei Tore und zwei Assists bei.

BVB empfängt FC Bayern zum Supercup

Am Dienstagabend (20.30 Uhr) empfängt Pokalsieger Borussia Dortmund den deutschen Meister FC Bayern München zum Supercup im Signal Iduna Park. Übertragen wird das Spiel bei Sky und Sat1.

Verzichten muss Dortmund dabei auf Thorgan Hazarad. Der belgische Nationalspieler klagte nach dem Sieg über Frankfurt über Schmerzen am Knöchel. "Wir werden schauen, was da nicht so ist, wie es sein soll", sagte Trainer Marco Rose. "Wir hatten wenig Regeneration und eigentlich keine Möglichkeit, nach unserem Saisonauftakt am Samstag zu trainieren."

Über den Supercup sagte Rose: "Jedes Spiel kann ein Fingerzeig sein. Das ist ein Prestigeduell, das wir sehr ernst nehmen. Wir wollen zeigen, dass wir da sind und bereit für die Saison."

Supercup: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Nianzou, Davies - Kimmich, Goretzka - Müller, Sane, Gnabry - Lewandowski

BVB vs. FC Bayern im DFL-Supercup