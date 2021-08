BVB, News und Gerüchte: Brandt und Meunier kehren aus Corona-Isolation zurück

Beim BVB steht ein Duo vor der Rückkehr aus der Corona-Isolation. Michael Zorc und Sebastian Kehl glauben an einen positiven Einfluss der Fans auf Erling Haaland. Außerdem: Marco Rose erklärt Axel Witsels Rolle gegen Eintracht Frankfurt. Hier gibt's News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB, News: Duo vor Rückkehr aus Corona-Isolation

Borussia Dortmund musste am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (5:2) auf Julian Brandt und Thomas Meunier verzichten. Das Duo wurde Anfang der letzten Woche positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich seitdem in der Isolation.

Diese soll für beide aber nun bald enden. Wie der kicker berichtet, darf Meunier am Montag sein Haus wieder verlassen, Brandt folgt am Dienstag. Dann werden beide langsam wieder herangeführt, wie Sebastian Kehl im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten wissen ließ: "Wir müssen zunächst einmal wissen, ob sie vollständig gesund sind, bevor wir sie langfristig belasten können." Dabei soll das DFB-Protokoll streng befolgt werden.

Vor allem die Rückkehr von Brandt wird bei den Schwarz-Gelben sehnsüchtig erwartet. "Jule war in einer Topverfassung, bevor er in die Isolation musste. Ich freue mich, dass er bald wieder da ist und dann den Konkurrenzkampf antreibt", sagte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die SGE.

Doch auch ein Comeback von Meunier, der nach Informationen der Ruhr Nachrichten im Gegensatz zu Brandt leichte Symptome zeigte, wäre aufgrund der aktuellen Personalsituation extrem wichtig für die Dortmunder. Mit Felix Passlack steht dem BVB aktuell nur ein gelernter Rechtsverteidiger zur Verfügung.

BVB, News - Kehl und Zorc: Haaland profitiert von Fan-Rückkehr

Mit seinem Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt hatte Erling Haaland großen Anteil am gelungen Start in die Bundesliga-Spielzeit 2021/22. Ein Grund für die frühe Hochform des Norwegers ist laut Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl die Rückkehr der Fans in die Stadien.

Erling ist ein Phänomen und ein sehr emotionaler Spieler", sagte Zorc am Tag nach dem Dortmunder 5:2-Sieg gegenüber dem kicker. "Mein Gefühl ist, dass er von der Rückkehr der Fans richtig profitieren wird."

Auch Kehl glaubt an eine positive Wirkung der Zuschauer auf den Stürmer. "Erling zieht natürlich die Blicke auf sich", sagte der 41-Jährige im kicker. "Aber auch die Jungs um ihn herum haben es sehr gut gemacht. Die Mannschaft hat die besondere Atmosphäre im Stadion sofort für sich nutzen können. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen war es ein sehr energetischer Auftritt."

Erling Haaland: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten DFB-Pokal 1 3 - 90 Bundesliga 1 2 3 90 GESAMT 2 5 3 180

BVB, News: Rose erklärt Witsel-Rolle gegen Frankfurt

Trainer Marco Rose hat nach seinem erfolgreichen Bundesliga-Auftakt für den BVB erklärt, warum er überraschend auf Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung gesetzt hatte. Beim 5:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag der Bundesliga lief Witsel an der Seite des etatmäßigen Abwehrspielers Manuel Akanji im Zentrum der Viererkette auf.

Nach der Partie erklärte Rose: "Wenn man in dem Alter von Axel mit so einer Verletzung rausgeht, dann so eine EM spielt und anschließend topfit aus dem Urlaub zurückkehrt, dann zeigt das, was für ein Profi man ist. Wir wollten Dominanz ausstrahlen und brauchten dafür fußballerische Ruhe und Qualität am Ball."

Entsprechend sei es "eine Entscheidung für Axel" gewesen. Und nicht etwa gegen Nachwuchshoffnung Antonios Papadopoulos, den viele in der Startelf erwartet hätten. Jener kam dann in der 78. Minute doch noch zu seinem ersten Auftritt in der Bundesliga. "Papa hat uns bis hierhin unglaublich weitergeholfen und sich richtig gut entwickelt. Ich bin froh, dass wir ihn haben", lobte Rose den Youngster.

BVB, News: Dortmund im Supercup gegen die Bayern

Schon am morgigen Dienstag werden die zwei Giganten des deutschen Fußballs das erste Mal in der Spielzeit 2021/22 aufeinandertreffen. Der BVB empfängt im heimischen Signal Iduna Park den FC Bayern zum Finale des DFL-Supercups (ab 20.30 Uhr im Liveticker).

