BVB - News und Gerüchte: Erling Haaland für UEFA-Award nominiert

Erling Haaland gehört zu den Finalisten bei der Wahl zum UEFA-Stürmer des Jahres. Derweil soll der BVB einen Spanier an der Angel haben. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB - News: Erling Haaland für Stürmer-Award der UEFA nominiert

Gute Nachrichten für Erling Haaland vom BVB: Der Stürmer gehört zu den drei Finalisten unter den Stürmern für die Positions-Awards der UEFA.

Gesucht wird der beste Stürmer der abgelaufenen Saison in den europäischen Klubwettbewerben und Haaland hat es bei der Wahl von Trainern der teilnehmenden Klubs sowie 55 Journalisten aus den Mitgliedsländern der UEFA unter dem Dach der ESM (European Sports Media) ins Finale geschafft.

Neben dem Norweger sind auch Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern sowie Kylian Mbappe (PSG) im Rennen. Im Vorjahr gewann Lewandowski die Auszeichnung.

Der Sieger der Wahl - wie auch für alle anderen Positionen und der europäische Spieler des Jahres - wird am 26. August im Rahmen der Auslosung der Gruppenphase für die Champions League bekannt gegeben.

© getty Erling Haaland könnte zum besten Stürmer der vergangenen Saison gewählt werden.

BVB - Gerücht: Spanischer Linksverteidiger wechselt nach Dortmund

Schlägt der BVB womöglich nochmal auf dem Transfermarkt zu? Wie die Sportzeitung DxT Campeon berichtet, soll sich die Borussia bereits mit Linksverteidiger Guille Bueno von Deportivo La Coruna einig sein.

Dem Bericht zufolge soll der 19-Jährige schon in Dortmund unterschrieben haben. In den letzten Testspielen des Drittligisten war er schon nicht mehr Teil des Kaders. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Spanier zunächst in der zweiten Mannschaft des BVB in der 3. Liga zum Einsatz kommen wird.

Ein Deutscher dabei! Die Kandidaten für die CL-Awards © getty 1/14 Die UEFA kürt auch in diesem Jahr wieder den jeweils besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer der abgelaufenen Champions-League-Saison. Dafür wurde jetzt die Shortlist mit den drei Kandidaten pro Position veröffentlicht. © getty 2/14 Die Sieger werden bei der Auslosung der CL-Gruppenphase am 26. August bekannt gegeben. SPOX präsentiert die Kandidaten. © getty 3/14 TORHÜTER - Thibaut Courtois (29, Real Madrid, Belgien) © getty 4/14 Ederson (27, Manchester City, Brasilien) © getty 5/14 Edouard Mendy (29, FC Chelsea, Senegal) © getty 6/14 ABWEHR: Cesar Azpilicueta (31, FC Chelsea, Spanien) © getty 7/14 Ruben Dias (24, Manchester City, Portugal) © getty 8/14 Antonio Rüdiger (28, FC Chelsea, Deutschland) © getty 9/14 MITTELFELD: Kevin De Bruyne (30, Manchester City, Belgien) © getty 10/14 Jorginho (29, FC Chelsea, Italien) © getty 11/14 N’Golo Kante (30, FC Chelsea, Frankreich) © getty 12/14 STURM: Erling Haaland (21, Borussia Dortmund, Norwegen) © getty 13/14 Kylian Mbappe (22, Paris Saint-Germain, Frankreich) © getty 14/14 Robert Lewandowski (32, FC Bayern München, Polen)

BVB-Ultras bleiben Stadion fern und stellen Forderungen an die Politik

Die Ultras von Borussia Dortmund werden nicht im Stadion anwesend sein, wenn der BVB am Samstagabend auf Eintracht Frankfurt sein erstes Spiel der neuen Bundesligasaison absolviert (18.30 Uhr im LIVETICKER). In einem Statement fordern die Fans die Politik zum Handeln auf.

BVB - News: Stefan Effenberg adelt Gregor Kobel

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg zeigt sich als großer Fan des Transfers von Torhüter Gregor Kobel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.

"Er war der Garant für die erfolgreiche Saison des VfB zuletzt und hat fantastische Anlagen. Der Schritt zum BVB ist genau der richtige zur rechten Zeit", sagte der 53-Jährige zu t-online. "Ich bin sehr gespannt, wie er mit dem höheren Druck umgeht - und traue ihm wirklich zu, nach Manuel Neuer als nächster Torwart eine Ära zu prägen."

Effenberg ging sogar noch weiter: "Das klingt vielleicht erstmal überraschend, aber vielleicht ist das der legitime Nachfolger von Neuer als bester Bundesliga-Torwart."

Kobel soll beim BVB für die erhoffte Konstanz zwischen den Pfosten sorgen. Für den Schweizer bezahlte man 15 Millionen Euro.

BVB - News: Trainer Marco Rose spricht über die Meisterchancen der Borussia

Das M-Wort ist für Marco Rose kein Tabu. "Aber um eine Meisterschaft zu gewinnen, müssen viele Dinge zusammenpassen", sagte der neue Trainer von Borussia Dortmund vor dem Start der 59. Saison in der Bundesliga, um dann doch in den Angriffsmodus zu schalten: "Wir verfolgen die maximalen Ziele. Daran arbeiten wir, das ist unser Anspruch."

Seit neun Jahren sitzt der deutsche Rekordchampion Bayern München auf dem Bundesliga-Thron, doch Pokalsieger Dortmund und Vizemeister Leipzig würden diese Dominanz gerne beenden. "Wir haben den Kader, um deutscher Meister zu werden", sagte BVB-Kapitän Marco Reus vor dem Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr).

Nur mit Sprüchen ist allerdings noch niemand Meister geworden. Daher arbeitete Rose mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung intensiv am aggressiven Pressing und forderte zugleich "eine hohe Spielaktivität mit dem Ball".

BVB vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream sehen

Die Borussia eröffnet ihre neue Saison am heutigen Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Los geht's im Signal Iduna Park um 18.30 Uhr.

Wer die Partie live im TV sehen will, ist bei sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel ab 17.30 Uhr live auf dem Kanal sky Sport Bundesliga 1 sowie sky Sport Bundesliga UHD. Zudem bietet der Sender für seine Abonnenten einen Livestream via sky Go an.

Wer kein Abo hat, kann sich die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream via sky Ticket anschauen. Darüber hinaus bietet SPOX einen Liveticker der Partie kostenlos an.

