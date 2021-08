Das erste Samstagabend-Spiel der Bundesliga-Saison 2021/22 findet in Dortmund statt. Der BVB empfängt Eintracht Frankfurt. Hier gibt's die Partie im Liveticker.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Das namhafteste Duell am ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison findet am Abend statt. SPOX tickert die Partie live mit.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist gar nicht lange her, als die beiden Teams zuletzt in Dortmund aufeinandergetroffen sind. Der Fall war das am 3. April, als die Eintracht auswärts 3:2 gewannen. Für den BVB war es die bis heute letzte Pleite in der Bundesliga. Ob sich der Kreis jetzt schließt und die SGE erneut siegt?

Vor Beginn: Beim ersten Samstagabend-Spiel der Bundesliga-Saison 2021/22 stehen sich Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gegenüber. Die Begegnung findet im Signal-Iduna-Park statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland

Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Malen, Haaland Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Zuber - Da Costa, Kostic - Kamada, Lindström - Borre

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Verfolgen könnt Ihr das Duell zwischen dem BVB und der SGE heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender ist weiterhin die Anlaufstelle, um die Bundesliga samstags live zu sehen. Kommentieren wird auf Sky Sport Bundesliga 1 Wolff Fuss. Via Livestream seht Ihr das Spiel bei Sky Go oder Sky Ticket. Im Free-TV läuft es nicht live.

