BVB, News und Gerüchte: Emre Can fällt wochenlang aus

Borussia Dortmund muss vorerst ohne Emre Can auskommen. Erling Haaland feiert die Stimmung nach seinem Siegtreffer ab. Und Michael Zorc lässt sich nicht in die Karten schauen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Emre Can fällt wochenlang aus

Borussia Dortmund muss laut kicker mehrere Wochen auf Emre Can verzichten. Der 27-Jährige hat sich vor dem Bundesligaspiel des BVB gegen die TSG Hoffenheim im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Trainer Marco Rose hatte zwar bereits am Freitag die Verletzung bestätigt, allerdings von lediglich ein paar Tagen Ausfallzeit gesprochen. "Es ist schade für den Jungen, weil er die Woche mittrainiert und dann Probleme bekommen hat. So kann er natürlich auch keinen Rhythmus aufnehmen, denn er hatte bis hierhin ja auch keine Vorbereitung", so Rose.

BVB, News: Haaland beschreibt Stimmung als "total krank"

Was wäre der BVB nur ohne Erling Haaland. Beim 3:2-Sieg gegen Hoffenheim erzielte der Stürmer aus Norwegen in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Schwarz-Gelben. "Ich muss bereit sein, wenn sich mir die Möglichkeit bietet", sagte der 21-Jährige anschließend dem TV-Sender Viaplay: "Es war wunderbar."

Die Stimmung in der mit 25.000 Zuschauern gefüllten Arena nach dem erlösenden Tor beschrieb er als "total krank", er freue sich schon darauf, "wenn 80.000 da sind, dann wird das Stadion fast zusammenkrachen."

Und wer, wenn nicht Erling Haaland, soll dann dafür sorgen? "Er ist eine Maschine", schwärmte auch Jude Bellingham, Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 (69.), bei DAZN: "Ich habe nicht genug Worte um zu beschreiben, wie gut er ist und was für ein guter Typ er ist."

© imago images Dortmund muss wochenlang auf Emre Can verzichten.

BVB, Gerücht: Dalot? Das sagt Zorc

Nach dem Verkauf von Thomas Delaney an den FC Sevilla hat Dortmund etwas finanziellen Spielraum. Englische Medien berichteten zuletzt, die Borussen seien an Manchester Uniteds Rechtsverteidiger Diogo Dalot dran. Der auch offensiv einsetzbare Portugiese passt in das Anforderungsprofil des Klubs.

"Lasst euch überraschen, was wir noch machen werden. So lange ist es ja nicht mehr", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf Dalot angesprochen bei DAZN und ließ sich damit nicht wirklich in die Karten blicken.

BVB, News: Dortmund II trifft auf Duisburg

Die erste Mannschaft hat mit dem 3:2-Sieg gegen Hoffenheim am Freitag vorgelegt, die zweite Mannschaft des BVB würde im Derby gerne nachlegen. Am Sonntag um 13 Uhr empfangen die Dortmunder in der 3. Liga den MSV Duisburg.

Bislang läuft es für die BVB-Aufsteiger ordentlich. Aus fünf Partien wurden acht Punkte gesammelt, erst am Mittwoch setzte es beim 1:2 beim VfL Osnabrück die erste Niederlage der Spielzeit.

Champions League 2021/22: Die Gruppen A-D im Überblick