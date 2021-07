Testspiele: Fürth verliert, Siege für Köln und Mainz

Am 13. August startet die neue Bundesliga-Saison. Rund einen Monat davor sind alle Klubs in den Trainingsbetrieb eingestiegen und absolvieren bereits die ersten Testspiele. SPOX zeigt Euch, welche Bundesligisten am 9. Juli im Einsatz waren.

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr erstes Testspiel nach der Rückkehr in die Bundesliga verloren. Der Aufsteiger unterlag der zweiten Mannschaft von Bayern München am Freitag durch ein Tor von Lucas Copado (66.) mit 0:1. Liga-Auftaktgegner der Fürther ist am 14. August der VfB Stuttgart.

Der FSV Mainz und der 1. FC Köln gestalteten ihre Testspiele hingegen erfolgreich. Jean-Paul Boetius (21.) und Jeremiah St. Juste (29.) trafen für Mainz beim 2:1 (2:1) gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. Der FSV tritt am 15. August zum Ligastart gegen RB Leipzig an.

Die Kölner wiesen im ersten Spiel unter Trainer Steffen Baumgart eine ordentliche Frühform nach. Jan Thielmann (37.), Rückkehrer Mark Uth (54.), Tim Lemperle (70.) und Dominick Drexler (83.) schossen ein 4:0 (1:0) gegen den viertklassigen Stadtrivalen Fortuna Köln heraus. Der FC eröffnet seine Saison am 15. August gegen Hertha BSC.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick