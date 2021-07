Bundesliga-Testspiele: Gladbach patzt in Paderborn - Siege für Union, Frankfurt und Leipzig

Adi Hütter wartet weiter auf seinen ersten Sieg als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Während Union Berlin deutlich gewann, patzten auch die TSG Hoffenheim und Greuther Fürth. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig siegten derweil knapp.

Im zweiten Vorbereitungsspiel unter dem Österreicher unterlag die Gladbach bei Zweitligist SC Paderborn mit 1:3 (0:1).

Das eingewechselte Mittelfeldtalent Conor Noß (60.) traf für die Borussia, der kurz nach Ende der Europameisterschaft noch einige Stammspieler wegen Urlaubs fehlen. Für den SCP, der am kommenden Samstag beim 1. FC Heidenheim in die Zweitliga-Saison startet, waren Uwe Hünemeier (13.), Jannis Heuer (54.) und Dennis Srbeny (61.) erfolgreich.

Im ersten Test war Gladbach beim Drittligisten Viktoria Köln nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die Gladbacher haben noch drei weitere Tests vereinbart, einen davon beim FC Bayern München, den sie am 13. August auch zum ersten Saisonspiel empfangen. Eine Woche zuvor steht das knifflige Pokal-Duell beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

Union Berlin hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung souverän für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang am Samstag Zweitliga-Rückkehrer Dynamo Dresden mit 3:0 (2:0). Marcus Ingvartsen (37.), Neuzugang Andreas Voglsammer (45.) und Robin Knoche (53.) trafen für den Conference-League-Teilnehmer.

Am Mittwoch hatte Union zum Auftakt Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 5:2 geschlagen. Das erste Pflichtspiel der Saison für die Eisernen steigt am 8. August in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Türkgücü München. In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen am 14. August der erste Gegner.

Bundesliga-Testspiele: Hoffenheim verliert - SGE siegt knapp

Die TSG Hoffenheim hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung verloren. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag am Samstag beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1) durch das Tor von Tim Kleindienst in der 6. Minute.

Nach zwei Wochen der Vorbereitung in Zuzenhausen beziehen die Hoffenheimer am Sonntag ein siebentägiges Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. In diesem Rahmen treffen die Kraichgauer bei einem weiteren Test am kommenden Samstag auf Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth.

Ernst wird es für die TSG in der ersten Runde im DFB-Pokal am 9. August bei Drittligist Viktoria Köln, zum Ligaauftakt bekommt es Hoffenheim fünf Tage später auswärts mit dem FC Augsburg zu tun.

Neu-Trainer Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt im zweiten Testspiel der Vorbereitung den ersten Sieg gefeiert. Gegen Zweitligist SV Sandhausen gewannen die Hessen durch einen sehenswerten Distanzschuss von Filip Kostic mit 1:0 (1:0). Zudem feierte der dänische U-21-Nationalspieler Jesper Lindström sein Debüt für die Frankfurter.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Europa-League-Teilnehmer auf Drittligist Waldhof Mannheim (8. August). Zum Saisonauftakt der Bundesliga ist die Eintracht bei Pokalsieger Borussia Dortmund zu Gast (14. August).

Greuther Fürth wartet weiterhin auf einen Sieg

Die SpVgg Greuther Fürth wartet nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga weiter auf den ersten Sieg in der Saisonvorbereitung. Das Team von Trainer Stefan Leitl kam im dritten Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Stefan Kutschke (34.) erzielte die Führung für die Ingolstädter, die Max Christiansen nur zwei Minuten später egalisierte.

Die Fürther verloren ihre beiden vorherigen Testspiele gegen Drittligist Würzburger Kickers und die zweite Mannschaft von Bayern München jeweils mit 0:1. Liga-Auftaktgegner der Spielvereinigung ist am 14. August der VfB Stuttgart.

Hertha BSC ist auch im zweiten Testspiel gegen einen Zweitligisten nicht über ein Remis hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai spielte 2:2 (1:2) beim FC St. Pauli, schon vor drei Tagen trennten sich die Berliner 4:4 von St. Paulis Ligakonkurrenten Hannover 96.

Kurz vor der Pause nahm das Vorbereitungsduell im Millerntorstadion richtig Fahrt auf. Die Hamburger gingen binnen vier Minuten zweimal durch Daniel-Kofi Kyereh (44.) und Simon Makienok (45.+3) in Führung, zwischenzeitlich hatte Gäste-Kapitän Niklas Stark (45.+1) ausgeglichen.

Kurz nach der Halbzeitpause, in der nur Herthas Torhüter Alexander Schwolow für Nils Korber in der Kabine blieb, erzielte Neuzugang Suat Serdar (49.) das 2:2. Erst in der 70. Minute tauschte Dardai auf einen Schwung das gesamte Feldspieler-Personal aus.

RB Leipzig: Erfolgreiches Debüt von Trainer Marsch

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jesse Marsch und beim Debüt von Hoffnungsträger Dominik Szoboszlai hat Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig einen knappen Erfolg gefeiert. Die Sachsen besiegten am Samstag am Cottaweg den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar mit 1:0 (0:0), das Tor des Tages erzielte Mittelfeld-Talent Lazar Samardzic (51.).

Neben dem hochgehandelten Szoboszlai, der seit seinem Wechsel im Januar wegen anhaltender Schambeinbeschwerden bislang nicht gespielt und auch die EM verpasst hatte, debütierte auch der als Upamecano-Nachfolger verpflichtete Innenverteidiger Mohamed Simakan.

"Er ist zwar nicht bei 100 Prozent, aber auf einem sehr guten Weg, um wieder ganz gesund zu werden", sagte der US-Amerikaner Marsch vor dem Spiel über den 20-jährigen Szoboszlai. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim Schwesterklub RB Salzburg.

Darüber hinaus verloren auch der FC Bayern München bei der Premiere von Julian Nagelsmann und der BVB gegen den VfL Bochum.

© getty Marsch feierte sein Debüt als Leipzig-Trainer.

Bundesliga: Die heutigen Ergebnisse im Überblick