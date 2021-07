Union Berlin vs. Dynamo Dresden: Testspiel heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Am heutigen Samstag empfängt der 1. FC Union Berlin Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden im Rahmen eines Testspiels. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Für die Eisernen ist es bereits das zweite Spiel in der Vorbereitung. Die Mannschaft von Urs Fischer, die sich in der vergangenen Saison für die neu erschaffene Conference League qualifiziert hat, gewann mit 5:2 gegen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Köln.

Unter anderem trafen die Neuzugänge Andreas Vogelsammer (Arminia Bielefeld) doppelt und Kevin Behrens (SV Sandhausen).

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen Union Berllin und Dynamo Dresden steigt am heutigen Samstag (17. Juli) um 14.05 Uhr. Das Testspiel wird im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick ausgetragen.

Insgesamt sind bis zu 5000 Zuschauer zugelassen. Die Tickets wurden mittels eines Losverfahrens unter den Vereinsmitgliedern aufgeteilt. Sitz- bzw. Stehplätze stehen auf der Haupttribüne und der Gegengerade zur Verfügung.

"Ich freue mich für die Leute, dass sie endlich mal wieder ins Stadion können", sagte Fischer über die Rückkehr der Fans.

Union Berlin - Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Den Testkick zwischen Union Berlin und Dynamo Dresden könnt Ihr sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream sehen.

Union Berlin - Dynamo Dresden heute live im Free-TV

Die beiden öffentlichen-rechtlichen TV-Sender RBB und MDR zeigen die Partie live in voller Länge. Die Übertragung beginnt jeweils kurz vor Anpfiff.

Union Berlin - Dynamo Dresden heute live im Livestream

Darüber hinaus bieten die Sender einen Livestream an - hier entlang:

Wer die Partie nicht live sehen kann, hat die Möglichkeit, sich die Highlights der Partie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Eisernen anzuschauen. Die Höhepunkte werden im Regelfall im Laufe der nächsten 24 Stunden nach Abpfiff hochgeladen.

Union Berlin: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Nach dem Testspiel gegen Dynamo Dresden bestreitet Union Berlin noch zwei weitere Spiele in der Vorbereitung, bevor am 8. August das erste Pflichtspiel auf dem Programm steht.

Dann geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Türkgücü München. Am 14. August empfangen die Eisernen Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt.

Termin Begegnung Ergebnis 14. Juli Viktoria Berlin - Union Berlin 2:5 17. Juli Union Berlin - Dynamo Dresden -:- 24. Juli Union Berlin - OGC Nizza -:- 31. Juli Union Berlin - Athletic Bilbao -:-

Union Berlin: Bisherige Transfers im Sommer 2021