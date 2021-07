Hertha BSC trifft heute auf den VfB Lübeck. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Testspiel der beiden Teams heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Hertha BSC vs. VfB Lübeck: Zeit, Datum, Ort - alle Infos

Die Hertha spielt am heutigen Mittwoch ihr nächstes Testspiel der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/2022. Die Berliner treffen heute auf den VfB Lübeck.

Die Begegnung findet am heutigen 21. Juli 2021 statt. Der Anstoß wurde auf 17.30 Uhr am Nachmittag terminiert.

Zuvor testete die Hertha bereits gegen den FC St. Pauli und Hannover 96. Beide Spiele endeten Unentschieden. Die drei vorherigen Testspiele gewannen die Berliner. Gegen den SV Babelsberg setzte sich die Alte Dame mit 3:1 durch, gegen den MSV Neuruppin setzte es ein 7:0, gegen Schwarz-Rot Neustadt siegte die Hertha sogar 16:0.

Hertha BSC: Die letzten fünf Testspiele im Überblick

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 1.7.2021 Schwarz-Rot Neustadt Hertha BSC 0:16 7.7. 2021 MSV Neuruppin Hertha BSC 0:7 10.7.2021 SV Babelsberg Hertha BSC 1:3 14.7.2021 Hertha BSC Hannover 96 4:4 17.7.2021 FC St. Pauli Hertha BSC 2:2

Hertha BSC vs. VfB Lübeck: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans von Hertha BSC und des VfB Lübeck: Die Partie zwischen den beiden Teams wird live im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt das Testspiel live und in voller Länge.

Die Übertragung des Senders beginnt um 17.25 Uhr. Sport1 bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Den Livestream könnt Ihr hier abrufen.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

In der anstehenden Bundesliga-Saison eröffnet Hertha BSC die Saison als Gast beim 1. FC Köln. Am 15. August treffen die Berliner im letzten Spiel des 1. Spieltags auf die Geißböcke.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg TSG Hoffenheim 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

© getty

Hertha BSC im Umbruch: Wer geht noch?

Die Hertha befindet sich nach der enttäuschenden Vorsaison und dem Wechsel an der Führungsspitze mitten im Umbruch. Fredi Bobic soll die Berliner mithilfe der Millionen von Investor Lars Windhorst wieder an die internationalen Plätze heranführen - so wie es Bobic zuvor bereits in Frankfurt gelungen war.

Welche Spieler werden Teil dieses Projekts bleiben? Welche Spieler werden die Herthaner noch verlassen? Einen Überblick über die Planungen von Bobic findet Ihr hier.