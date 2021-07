Haaland schreibt Autogramm während des Spiels, BVB verliert gegen Bilbao - Die Testspiele der Bundesligisten

Borussia Dortmund hat sein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao mit 0:2 verloren. Immerhin sorgte Torjäger Erling Haaland für eine kuriose Szene. Trainer Mark van Bommel verlor mit dem VfL Wolfsburg zum vierten Mal in Serie. Die Testspiele der Bundesligisten im Überblick.

BVB - Athletic Bilbao 0:2 - "Waren zu unsauber"

Borussia Dortmund kommt unter dem neuen Trainer Marco Rose noch nicht richtig in Schwung. Der Pokalsieger unterlag ohne einige Stammspieler dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao im Schweizer St. Gallen mit 0:2 (0:0).

Raul Garcia (50., Foulelfmeter) und Daniel Vivian (57.) erzielten die Treffer der Spanier, die eine harte Gangart an den Tag legten. Den Elfmeter hatte der zur Pause eingewechselte Torhüter Roman Bürki verursacht, der den BVB nach der Verpflichtung von Gregor Kobel wohl noch verlassen wird. Marius Wolf wurde verletzt ausgewechselt (62.). Auch Mahmoud Dahoud musste vorzeitig runter. Giovanni Reyna verpasste die Begegnung kurzfristig aufgrund von Oberschenkelproblemen.

"Wir haben eine Menge Energie auf den Platz gebracht. Wir waren aber zu unsauber. Das ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten müssen. Es war klar, dass die Vorbereitung eine große Herausforderung wird", sagte Rose.

Die Begegnung fand im Rahmen des Dortmunder Trainingslagers in Bad Ragaz statt. Für eine kuriose Szene sorgten kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein kleiner Junge und BVB-Torjäger Erling Haaland. Der Junge war, während das Spielm lief, auf Haaland zugelaufen und um ein Autogramm gebeten. Haaland erfüllte den Wunsch, ehe der junge Flitzer von Sicherheitskräften vom Rasen geleitet wurde.

"Ich hoffe, ich habe ihn glücklich gemacht", sagte Haaland, der zur Pause ausgewechselt wurde.

Der nächste Test steht am 30. Juli gegen den FC Bologna in Altach/Österreich auf dem Programm.

Die Testspiele der Bundesligisten im Überblick:

Team 1 Team 2 Ergebnis TSG Hoffenheim SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:2) Borussia Mönchengladbach FC Metz 1:0 (1:0) Union Berlin OGC Nizza 2:0 (1:0) 1. FC Köln SV Elversberg FC Bayern München Ajax Amsterdam 2:2 (1:1) VfL Bochum FC Turin abgesagt VfL Wolfsburg AS Monaco 1:2 (1:0) Borussia Dortmund Athletic Bilbao 0:2 (0:0)

VfL Wolfsburg - AS Monaco 1:2 - Bornauw mit Eigentor

Sebastiaan Bornauw hat sich beim VfL Wolfsburg als Unglücksrabe eingeführt. Beim 1:2 (1:0) im Testspiel gegen den französischen Erstligisten AS Monaco unterlief dem für 14,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichteten Innenverteidiger ein Eigentor zum 1:1 (65.).

Für den neuen Trainer Mark van Bommel und sein Team war es zum Abschluss des Trainingslagers in der Steiermark die vierte Test-Niederlage in Serie. Zum Saisonauftakt ist am 14. August ist Aufsteiger VfL Bochum in Wolfsburg zu Gast. Zuvor ist der VfL beim Regionalligisten Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert (8. August).

Union Berlin - OGC Nizza 2:0 - Khedira trifft für Union

Neuzugang Rani Khedira hat mit seinem Tor die Weichen für den 2:0 (1:0)-Testspielsieg vpn Union Berlin im österreichischen Imst gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza gestellt. Der Bruder des 2014er-Weltmeisters Sami Khedira (zuletzt Hertha BSC) war in der 15. Minute erfolgreich. Robin Knoche (53.) erhöhte auf 2:0.

Am Freitag hatten die Eisernen gegen Dynamo Kiew 1:1 (1:0) gespielt. Bis zum Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal am 8. August bei Drittligist Türkgücü München bestreitet der 1. FC Union noch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Am 31. Juli treten die Köpenicker gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao an.

Bor. Mönchengladbach - FC Metz 1:0

Borussia Mönchengladbach hat in der Vorbereitung auf die neue Saison den ersten Sieg gefeiert. Der fünfmalige deutsche Meister bezwang den französischen Erstligisten FC Metz nach einem Unentschieden gegen den Drittligisten Viktoria Köln (2:2) und einer Niederlage gegen den Zweitligisten SC Paderborn (1:3) mit 1:0 (0:0) begnügen. Eigengewächs Conor Noß (87.) erzielte den Treffer.

Trainer Adi Hütter wechselte in der Pause kräftig durch und gab zahlreichen Nachwuchsspielern eine Chance. Stürmer Alassane Plea, der als Verkaufskandidat gilt, musste bereits nach einer Viertelstunde verletzt den Platz verlassen. Am Mittwoch (18 Uhr, LIVETICKER) bestreiten die Gladbacher einen Test gegen Rekordmeister FC Bayern München, gleichzeitig Gegner beim Saisonauftakt der Bundesliga am 13. August.

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth 2:2

Nur mit Mühe hat die TSG Hoffenheim die zweite Niederlage im zweiten Testspiel verhindern können. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß holte gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ein 0:2 auf und trennte sich 2:2. Branimir Hrgota (2.) und Havard Nielsen (37.) brachten den Aufsteiger in Rottach-Egern in Führung, Jacob Bruun Larsen (40.) und Georginio Rutter (87.) glichen für die TSG aus. Die Spieldauer betrug 105 Minuten.

Wie schon bei der Niederlage gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (0:1) offenbarten die Hoffenheimer noch einige Schwächen. Fürth verpasste derweil auch im vierten Testspiel einen Sieg.

VfL Bochum - FC Turin abgesagt

Der FC Turin hat das Testspiel gegen den VfL Bochum kurzfristig abgesagt. Wie der VfL mitteilte, begründet Turin die Absage mit einem Corona-Fall im Lager des Bundesligisten und bezieht sich damit mutmaßlich auf Herbert Bockhorn, der am Freitag positiv getestet wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 26-Jährige aber bereits wieder in Bochum und nicht mehr im Trainingslager in Südtirol. Daher sei die von Turin kommunizierte Darstellung "falsch", teilte der VfL mit: "Sämtliche Tests, die bei Mannschaft und Staff engmaschig durchgeführt wurden, waren und sind allesamt negativ ausgefallen."

Daher "gab und gibt es von Seiten der Gesundheitsbehörden keine Anordnung, den Trainings- und Spielbetrieb einzuschränken oder zu unterbrechen". Bochum setzte für 17 Uhr als Konsequenz des abgesagten Testspiels eine normale Trainingseinheit an.