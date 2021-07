BVB vs. VfL Bochum: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream

Im Rahmen des Cups der Traditionen trifft Borussia Dortmund am heutigen Samstag auf den VfL Bochum. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Das erste Testspiel der Vorbereitung hat der BVB bereits unter der Woche bestritten. Beim Debüt von Trainer Marco Rose gewann Borussia Dortmund souverän mit 2:0 gegen den Regionalligisten FC Gießen.

Youngster Ansgar Knauff erzielte die Führung (34.), kurze Zeit später erhöhte Steffen Tigges noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (42.).

BVB gegen VfL Bochum heute live: Anpfiff und Ort

Das kleine Vorbereitungsturnier in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg startet um 15 Uhr. Dann trifft der BVB auf Gastgeber MSV, ehe eine Stunde später Aufsteiger VfL Bochum wartet.

Anders als bei offiziellen Pflichtspielen werden die Partien beim Cup der Traditionen verkürzt ausgetragen. Eine Partie dauert nur 45 Minuten, eine Halbzeitpause gibt es somit nicht.

© imago images Marco Rose hat sein erstes Spiel als Cheftrainer von Borussia Dortmund gewonnen.

Borussia Dortmund beim Cup der Traditionen: Der Spielplan

Anpfiff Begegnung 15 Uhr MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund 16 Uhr Borussia Dortmund gegen VfL Bochum 17 Uhr MSV Duisburg gegen VfL Bochum

BVB vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Der Cup der Traditionen wird in voller Länge live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der Free-TV-Kanal des Pay-TV-Senders Sky, Sky Sport News HD, beginnt um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Falls Ihr den Sender nicht in Eurer Kanalübersicht finden könnt, sollte ein einfacher Sendersuchlauf Abhilfe schaffen.

Außerdem bietet Sky Sport News HD auf seiner Homepage einen kostenfreien Livestream an. So könnt Ihr ohne Registrierung oder Ähnliches die Testspiele der Revierklubs Borussia Dortmund, MSV Duisburg und VfL Bochum ebenfalls live verfolgen. Hier geht es zum Livestream.

BVB beim Cup der Traditionen: Zuschauer

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sind beim Cup der Traditionen wieder Zuschauer zugelassen. Genau 10.395 Fans dürfen die drei Revierklubs in Duisburg anfeuern. Tickets waren per Vorverkauf erhältlich.

Beim Zutritt gilt die inzwischen übliche "3G-Regel": Es dürfen nur Getestete, Geimpfte oder Genesene in die Arena. Zudem gilt bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht.

BVB: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Borussia Dortmund bestreitet am 30. Juli sein planmäßig letztes Testspiel gegen den FC Bologna. Denn bereits am 7. August steht das erste Pflichtspiel der Saison 2021/22 an, wenn Wehen Wiesbaden in der 1. Runde des DFB-Pokals wartet.

Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der BVB dann Eintracht Frankfurt. Es handelt sich um das erste "Topspiel" der Saison, weshalb die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen wird.