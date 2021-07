BVB, Vorbereitung: Termine, Auftakt, Testspiele, Trainingslager, Nationalspieler

Vorige Woche ist Borussia Dortmund in die Vorbereitung für die anstehende Bundesliga-Saison 2021/22 gestartet. Wichtige Infos rund um die Testspiele und welche Termine Ihr Euch merken solltet, erfahrt Ihr hier.

BVB, Vorbereitung: Termine, Auftakt, Testspiele

Am vergangenen Donnerstag, den 1. Juli, startete Borussia Dortmund seine Vorbereitung für die kommende Saison. Am selben Tag wurde auch der neue BVB-Trainer Marco Rose in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Das erste Testspiel der Schwarz-Gelben findet bereits am kommenden Dienstag, den 13. Juli, statt. Zum Auftakt geht es gegen den Regionalligisten FC Gießen, wenige Tage später heißt im nächsten Freundschaftsspiel der Gegner MSV Duisburg bzw. am selben Tag auch VfL Bochum. Alle drei Partien werden auswärts absolviert.

© getty Mats Hummels ist einer von mehreren Nationalspielern, die erst später zur Mannschaft dazustoßen.

BVB, Vorbereitung: Trainingslager

Die Vorbereitung geht mit dem Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) am 23. Juli dann in die intensivere Phase. Im Laufe des Trainingslagers finden weitere zwei Testspiele gegen Athletic Bilbao in St. Gallen und gegen den FC Bologna in Altach (Österreich) statt.

Das einwöchige Trainingslager geht am 31. Juli zu Ende, ehe der BVB im ersten Pflichtspiel der neuen Saison seine erste DFB-Pokalrunde gegen den SV Wehen Wiesbaden absolviert. Zum Ligaauftakt empfangen die Dortmunder Eintracht Frankfurt.

BVB: Alle Termine im Überblick

Datum Termin 13. Juli 2021 Testspiel gegen den FC Gießen (18.30 Uhr/Gießen) 17. Juli 2021 Testspiel gegen den MSV Duisburg (15 Uhr/Duisburg) 17. Juli 2021 Testspiel gegen den VfL Bochum (16 Uhr/Duisburg) 23. Juli bis 31. Juli 2021 Trainingslager des BVB in Bad Ragaz (Schweiz) 24. Juli 2021 Testspiel gegen Athletic Bilbao (St. Gallen) 30. Juli 2021 Testspiel gegen den FC Bologna (Altach) 6. bis 9. August 2021 DFB-Pokal, 1. Runde gegen SV Wehen Wiesbaden (Wiesbaden) 14. August 2021 Bundesliga, 1. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Dortmund) 17. August 2021 Supercup-Finale gegen den FC Bayern (20.30 Uhr)

BVB, Vorbereitung: Nationalspieler

Insgesamt nehmen immer noch bzw. nahmen zehn Spieler des BVB an der aktuell noch laufenden Europameisterschaft teil. Der Großteil davon ist jedoch bereits ausgeschieden. Lediglich Jude Bellingham und Jadon Sancho sind mit ihrer Nationalmannschaft noch im Wettbewerb.

Das belgische Trio bestehend aus Axel Witsel, Thomas Meunier und Thorgan Hazard, Manuel Akanji (Schweiz), Raphael Guerreiro sowie die Deutschen Mats Hummels und Emre Can mussten mit ihren Teams bereits die Segel streichen. Thomas Delaney schied mit Dänemark im Halbfinale aus.

Die zehn Spieler sind deshalb noch nicht ins Training eingestiegen, ebenso fehlt noch Stürmerstar Erling Haaland, der zwar nicht bei der EM teilgenommen hat, jedoch noch im Urlaub ist.

Alle Nationalspieler sollen nacheinander im Trainingslager in Bad Ragaz zur Mannschaft dazustoßen.

