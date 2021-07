BVB - News und Gerüchte: Sorge um Abwehrtalent Nnamdi Collins

Der BVB hat am Samstag nicht nur sein Testspiel gegen den VfL Bochum verloren, sondern möglicherweise auch einen hoffnungsvollen Spieler. Derweil gab Marco Rose ein Update zu Mats Hummels. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Weitere schwarz-gelbe News und Gerüchte vom Vortag.

BVB - News: Sorge um Abwehrtalent Nnamdi Collins

Der BVB bestritt am Samstag sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den VfL Bochum (1:3) und ließ dabei vor allem - und notgedrungen - die jungen Wilden ran. Einer davon war Innenverteidiger Nnamdi Collins (17), der zur Pause eingewechselt wurde.

Nach rund einer Stunde war für ihn jedoch schon wieder Schluss - ohne Gegnereinwirkung war er zu Boden gegangen. Offenbar war er im Rasen hängen geblieben und hatte sich das Knie verdreht. Nach kurzer Behandlung wurde er bereits wieder ausgewechselt.

Eine Diagnose steht noch aus. Collins war jedoch aufgrund der Abwesenheit der Stamm-Verteidiger der einzige noch fitte Innenverteidiger im Kader.

© getty Nnamdi Collins hat sich im Testspiel gegen den VfL Bochum am Knie verletzt.

BVB - News: Marco Rose gibt Update zu Mats Hummels

Nnamdi Collins ist nicht der einzige Dortmunder Profi mit Kniebeschwerden. Auch EM-Teilnehmer Mats Hummels plagt derzeit das Knie. Unter der Woche war er bei einer Untersuchung an der Säbener Straße in München gesichtet worden - die Patellasehne soll ihm weiter Probleme bereiten.

Am Rande des Bochum-Tests gab Trainer Marco Rose nun Auskunft über den aktuellen Stand bei Hummels.

Ohne ins Detail zu gehen, sagte Rose gegenüber sky: "Er ist auf einem guten Weg. Er hat jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren und wird in der Zeit auch behandelt." Darüber hinaus verriet Rose, dass er mit Hummels besprochen habe, dass dieser im Trainingslager in Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) zur Mannschaft stoßen werde.

BVB, News - Michael Zorc: Sancho-Nachfolger kommt "auf jeden Fall"

Auch Sportdirektor Michael Zorc meldete sich am Samstag am Rande des Spiels gegen den VfL Bochum zu Wort. Angesprochen auf den potenziellen Nachfolger von Jadon Sancho, der zu Manchester United wechseln wird, sagte Zorc bei sky überraschend deutlich: "Es ist natürlich schon so, dass wir auf den Fall in dieser Transferperiode noch einen Spieler verpflichten werden."

Namen nannte Zorc zwar nicht, doch nach übereinstimmenden Medienberichten soll sich der BVB bereits mit dem niederländischen EM-Fahrer Donyell Malen einig sein. Einzig die Einigung mit der PSV Eindhoven bezüglich der Ablösesumme stehe noch aus.

