BVB - News und Gerüchte: Weiterer Geldsegen dank CL-Novum

Dem BVB winken zusätzliche Einnahmen durch eine Neuerung in der Champions League. Derweil muss die Borussia für ein Testspiel umplanen. Die News und Gerüchte aus Dortmund gibt es hier.

BVB - News: Zusatzeinnahmen dank CL-Neuerung

In der kommenden Saison der Champions League gibt es eine Neuerung, die allen Teilnehmer-Klubs zusätzliche Einnahmen ermöglicht. Der linke Ärmel auf den Trikots wird frei für ein weiteres Sponsorenlogo, was somit auch dem BVB zugutekommt.

"Das ist für uns eine sehr interessante Möglichkeit zur Vermarktung", sagte Carsten Cramer, der Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und Digitalisierung beim BVB, den Ruhr Nachrichten.

Wie er der Zeitung verriet, falle es dem BVB dabei nicht allzu schwer, einen entsprechenden Partner zu finden. Demnach zahle der bisherige Bundesliga-Ärmelsponsor Opel bereits neun Millionen Euro im Jahr und soll auch an einer Verlängerung der Zusammenarbeit interessiert sein. Die Ärmelwerbung in der CL soll zudem "weit mehr als eine Million" zusätzlich einbringen, wie das Blatt berichtet.

In der Champions League war es bislang üblich, dass auf dem linken Ärmel das RESPECT-Logo der UEFA platziert war. Künftig wird unter dem CL-Logo auf dem rechten Ärmel ein Logo der "UEFA Foundation" prangen.

© getty Der BVB darf mit weiteren Einnahmen aus der Champions League planen.

BVB - News: Heute kleines Derby gegen VfL Bochum

Der BVB bestreitet am heutigen Samstag sein zweites Testspiel in dieser Vorbereitung. Gegner in Duisburg ist Aufsteiger VfL Bochum, sodass es gewissermaßen zum kleinen Derby für die Borussia kommt.

Dabei handelt es sich um eine kurzfristige Planänderung, denn eigentlich war für diesen Termin ein Mini-Turnier angesetzt, an dem auch der MSV Duisburg hätte teilnehmen sollen. Doch nach drei positiven Coronatests im Team der Zebras wurde die komplette Mannschaft des Drittligisten in Quarantäne geschickt.

Live verfolgen könnt Ihr den Kick ab 15 Uhr bei Sky Sport News, das noch bis zum 21. Juli Free-TV ist und damit frei empfangbar ist - ebenso im Stream auf sky.de.

BVB - Gerücht: Weiter kein Abnehmer für Roman Bürki

Eine Personalie, die den BVB wohl noch länger beschäftigen wird, ist die um Torwart Roman Bürki. Der Schweizer soll den Klub nach Möglichkeit so schnell wie möglich verlassen, jedoch findet sich kein Abnehmer.

Offenbar ist nun auch ein möglicher Wechsel zu OSC Lille ins Wasser gefallen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen sich die Franzosen mit Roma-Keeper Robin Olsen in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Zuvor hatten bereits weitere potenziell interessierte Klubs andere Lösungen in der Torwartfrage gefunden: die AS Monaco lieh Alexander Nübel vom FC Bayern aus, Olympique Marseille bevorzugte Pau Lopez und die Roma selbst hat den Portugiesen Rui Patricio von den Wolverhampten Wanderers verpflichtet.

Bürki wäre aktuell wohl die Nummer 3 im Kasten des BVB hinter Neuzugang Gregor Kobel und Marwin Hitz.

