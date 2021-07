BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund vergibt Sancho-Nummer neu

Der BVB hat die Rückennummer 7 von Jadon Sancho neu vergeben. Zudem bleibt man in Dortmund ob der Gerüchte um Erling Haaland gelassen. Die News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB - News: BVB vergibt Sancho-Nummer neu

Noch ist der Abgang von Jadon Sancho vom BVB zu Manchester United nicht offiziell. Doch beim BVB hat man sich damit bereits abgefunden, wie der offizielle Twitter-Account des Klubs am Dienstag enthüllte.

Vor dem ersten Testspiel gegen Gießen (2:0) wurde dort ein Video mit einem Kameraschwenk durch die Kabine der Borussia gepostet, das auch das neue Trikot von Giovanni Reyna mit der Nummer 7 zeigte. Gespielt hat der US-Amerikaner zwar nicht, doch damit steht fest, wer künftig mit der 7 auflaufen wird.

BVB - News: Sebastian Kehl spricht über Haaland-Gerüchte

Dieser Tage kursieren mal wieder vielerorts Gerüchte um einen möglichen Abgang von Stürmerstar Erling Haaland schon in diesem Sommer. The Mirror und Bild wollen bekanntlich wissen, dass Chelsea bereit sei, 175 Millionen Euro hinzublättern.

Beim BVB zeigt man sich ob dieser Gerüchte aber noch betont gelassen. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl sprach vor dem Test in Gießen über die aktuelle Lage und verriet Sky Sport News: "Es gibt nichts Neues zu dem Thema, wir planen fest mit ihm. Erling kommt in dieser Woche zurück und wird sehr hungrig sein."

Zudem sagte Kehl: "Haaland will Fußball spielen, er fühlt sich bei uns sehr wohl und wird heiß sein, viele Tore zu erzielen."

BVB - News: Rose nach erstem Test zufrieden

Borussia Dortmund hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Gießen 2:0 gewonnen. Die Tore erzielten Ansgar Knauff und Steffen Tigges.

Anschließend sprach der neue BVB-Trainer Marco Rose über den Stand der Vorbereitung. "Wir sind im Training nur elf Spieler. Kompliment an meine Mannschaft, die seit eineinhalb Wochen jeden Tag außergewöhnlich hart arbeitet." Rose ergänzte: "Die Jungs, die Laufdaten zeigen es auch, haben in der ersten Halbzeit auf einem nicht so einfachen Geläuf und gegen einen starken Regionalisten sehr viel investiert."

