Borussia Dortmund absolviert heute ein Testspiel gegen den FC Gießen. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund trifft heute in einem Testspiel auf den FC Gießen. Beschert der BVB seinem neuen Trainer Marco Rose eine erfolgreiche Premiere? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

BVB vs. FC Gießen: Testspiel von Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Marco Rose erlebt heute seine Premiere auf der Trainerbank des BVB bei einem Spiel. Er muss heute gegen den Regionalligisten auf die EM-Fahrer Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Jude Bellingham und Jadon Sancho verzichten.

Vor Beginn: Das erste Testspiel des BVB in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/22 wird um 18.30 Uhr im Waldstadion in Gießen angepfiffen. 3700 Zuschauer sind in diesem zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Testspiels von Borussia Dortmund beim FC Gießen.

BVB vs. FC Gießen: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des BVB beim FC Gießen könnt Ihr heute ab 18.15 Uhr live im Free-TV bei Sky via Sky Sport News sehen.

Euch steht auch der dazugehörige Livestream kostenlos und ohne Abonnement bereit, sodass Ihr das Spiel heute zum Beispiel auch von unterwegs aus erleben könnt.

