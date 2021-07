BVB, News und Gerüchte: Rose verteilte Bier und Currywurst an Mitarbeiter

Marco Rose lässt seinen Mitarbeitern viele Freiheiten. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat die Spieler, die in der vergangenen Saison enttäuschten, angezählt. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

BVB: Rose verteilte Bier und Currywurst an Mitarbeiter

Für Neu-Trainer Marco Rose ist der Rückhalt von seinem Trainerstab und ein gesundes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern von großer Wichtigkeit. Wie die Sport Bild berichtet, setzte der ehemalige Gladbach-Coach bei seinem Auftakt auf Maßnahmen, die das Schlemmerherz höher schlagen lassen.

Demnach wurde ein Imbisswagen auf das Gelände bestellt. Neben den üblichen Kandidaten, Brat- und Currywurst sowie Softgetränken, gab es auf Roses Geheiß kurzerhand auch Bier. Der 44-Jährige habe nicht gewollt, mit Verboten in seinen neuen Job zu starten.

Darüber hinaus soll Rose alle Mitarbeiter in die Gruppe miteinbeziehen. Eine feste Tisch- oder gar Platzordnung gibt es bei den gemeinsamen Mahlzeiten nicht.

Roses Vorgehensweise imponiert zudem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Natürlich wollen wir auch Titel gewinnen, aber wir wollen auch dieses Borussia Dortmund-Gefühl wieder, das dank Edin (Terzic; Anm. d. Red) mit der Zeit zurückgekommen ist. Marco hat bisher immer gezeigt, dass er diese Philosophie in seine Mannschaften implementiert", sagte er kürzlich.

BVB, News: Kehl zählt Brandt, Meunier und Co. an

Sebastian Kehl fordert von den in der vergangenen Saison enttäuschenden Spielern deutlich mehr. "Von einigen Spielern erwarten wir deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Der Anspruch von Borussia Dortmund ist ein anderer. Und wenn die Jungs ehrlich zu sich selbst sind, dann haben sie auch einen anderen Anspruch an sich selbst", sagte der BVB-Lizenzspielerchef im Interview mit der Bild.

Vermeintliche Leistungsträger wie Julian Brandt oder Thomas Meunier waren in der vergangenen Spielzeit deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Durch die Verpflichtung von Marco Rose als neuen Cheftrainer hätten die Sorgenkinder aber eine neue Chance, sich zu beweisen. "Ein neuer Trainer bietet jedem Spieler neue Möglichkeiten und die Chance, sich zu beweisen", sagte Kehl, der am Saisonende Michael Zorc als BVB-Sportdirektor beerben wird.

Rose habe "eine natürliche Autorität, eine gewisse Lockerheit, aber trotzdem eine klare Ansprache". Er sei "ein Menschenfänger mit großer Emotionalität, die unserem Klub sehr gut zu Gesicht steht". Besonders beeindruckt zeigte sich Kehl von Roses Mischung aus "fachlicher Kompetenz und menschlicher Empathie".

© getty Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat die Spieler, die in der vergangenen Saison enttäuscht hatten, angezählt.

BVB verpflichtet Malen als Sancho-Ersatz

Borussia Dortmund hat Wunschspieler Donyell Malen als Ersatz für Jadon Sancho verpflichtet. Der niederländische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2026 und trainierte am Dienstagmorgen bereits erstmals mit der Mannschaft in Bad Ragaz.

Der BVB muss rund 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überweisen, erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen.

© imago images Donyell Malen wird beim BVB zusammen mit Erling Haaland auf Torejagd gehen.

