BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels in München am Knie untersucht

Das Knie von BVB-Abwehrchef Mats Hummels bereitet weiter Sorgen. Außerdem ist der Dortmunder Wunschspieler von seinem Verein freigestellt worden und Jadon Sancho hat auf die rassistischen Äußerungen gegen ihn und seine Mitspieler reagiert. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB, News und Gerüchte: Hummels in München am Knie untersucht

Mats Hummels wird seine Knie-Probleme einfach nicht los. Wie Fotos der Bild dokumentieren, wurde der BVB-Verteidiger am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße in München bei Dr. Jochen Hahne untersucht, der auch für die Nationalmannschaft tätig ist.

Er verließ das Gelände mit Tapes an beiden Knien, wobei in erster Linie das rechte Sorgen bereite. Nach Bild-Informationen hat sich erneut die Patellasehne entzündet, die ihn bereits vor und während der Europameisterschaft behinderte. Nun ließ er eine Computer-Tomopgraphie durchführen, die Verletzung soll konservativ behandelt werden.

Nach einem Urlaub soll Hummels im Laufe des Dortmunder Trainingslagers in Bad Ragaz in der Schweiz zur Mannschaft stoßen. Dieses findet zwischen dem 23. und 31. Juli statt. Das erste Pflichtspiel der Saison steht am 7. August im DFB-Pokal in Wiesbaden an.

© imago images Donyell Malen steht beim BVB hoch im Kurs.

BVB, News: Wunschspieler Malen für Verhandlungen freigestellt

Zwischen dem BVB und Wunschspieler Donyell Malen könnte es ganz schnell gehen. Wie Eindhovens Technischer Direktor John de Jong gegenüber Voetbal International bestätigte, wurde Malen - wie sein Teamkollege Denzel Dumfries - freigestellt, um mit anderen Vereinen zu verhandeln.

"Wir werden von ihrem Agenten Mino Raiola auf dem Laufenden gehalten. Sie wissen, was wir wollen, und wir haben diesen Spielern Raum gegeben, mit interessierten Vereinen zu sprechen. Kommt es zu einer Einigung, wird uns der jeweilige Verein Bericht erstatten", teilte de Jong mit, der klarstellte, noch kein offizielles Angebot erhalten zu haben.

Während jedoch nach übereinstimmenden Medienberichten zwischen Malen und der Borussia bereits eine Einigung erzielt wurde, steht diese zwischen den Klubs weiter aus. Als Streitpunkt gilt die Ablösesumme: Während die PSV 30 Millionen Euro fordert, wolle der BVB laut Sport Bild aktuell nicht mehr als 25 Millionen Euro zahlen.

Malen, der noch bis 2024 an die Niederländer gebunden ist und bei der EM auch für die Elftal auflief, soll in Dortmund auf Jadon Sancho folgen, der kurz vor einer Unterschrift bei Manchester United steht.

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl deutete bereits vor dem Testspiel gegen Gießen (2:0) an, nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden zu wollen: "Natürlich machen wir uns Gedanken, wir versuchen, verschiedene Optionen noch zu prüfen."

© getty Jadon Sancho hat sich zu den rassistischen Beleidigungen geäußert.

BVB, News: Sancho reagiert auf rassistische Beleidigungen

Nach seinem Elfmeter-Fehlschuss im EM-Finale hat der englische Nationalspieler Jadon Sancho in einem emotionalen Instagram-Post die rassistischen Beleidigungen angeprangert.

"Ich werde nicht so tun, dass ich den Rassismus gegen mich und meine Brüder Marcus Rashford und Bukayo Saka nicht gesehen habe", schrieb Sancho, der von Borussia Dortmund zu Manchester United wechseln wird.

"Traurigerweise ist das nichts Neues. Wir müssen als Gesellschaft besser werden und diese Menschen zur Verantwortung ziehen", betonte der 21-Jährige. "Hass wird niemals siegen."

BVB: Alle Termine im Überblick