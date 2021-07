BVB - Marco Rose und sein Auftrag als Cheftrainer von Borussia Dortmund: Mach es wie Terzic

Marco Rose muss während seiner ersten Vorbereitung als Cheftrainer von Borussia Dortmund viel improvisieren. Der BVB hat ihm einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben.

Vor einer guten Woche hat Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. Trotz des neuen Trainerteams um Marco Rose geht es beim BVB noch verhältnismäßig ruhig und vor allem überschaubar zu. Das hat auch mit der Europameisterschaft zu tun, elf Spieler fehlen Rose noch allein deshalb. Zudem bekamen im Vorjahr stark beanspruchte Spieler wie Erling Haaland oder Giovanni Reyna ein paar Tage zusätzlichen Urlaub spendiert.

Bis zum Start des Trainingslagers in Bad Ragaz am 23. Juli muss sich der neue Coach also mit einem Rumpfkader behelfen, dem derzeit einige U19- und U23-Spieler angehören. Mit der gesamtem Kapelle durchgängig in die Vollen gehen wird Rose aber auch während der Zeit in der Schweiz nicht können. Gerade die dann erst zum Team stoßenden EM-Fahrer dürften dort ein dosiertes Programm auferlegt bekommen.

Wie so oft in Folge eines Turniersommers muss die Borussia also viel improvisieren, um sinnvoll durch diese zerstückelte Vorbereitungszeit zu kommen - sowohl was die unterschiedlichen Belastungen der Spieler angeht, als auch die künftige Spielidee unter Rose. Die hat der 44-Jährige in der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung bereits skizziert und wird sich nicht grundlegend von seiner Herangehensweise bei Borussia Mönchengladbach unterscheiden.

"Die Art und Weise, wie wir spielen wollen, habe ich schon relativ klar im Kopf", sagte Rose da und betonte zwar, wie wichtig ihm systematische Flexibilität sei, doch er hielt auch ein klares Plädoyer für das von ihm meist praktizierte 4-4-2 mit Raute.

BVB: Alle Termine im Überblick

Datum Termin 13. Juli Testspiel gegen den FC Gießen (18.30 Uhr/Gießen) 17. Juli Testspiel gegen den MSV Duisburg (15 Uhr/Duisburg) 17. Juli Testspiel gegen den VfL Bochum (16 Uhr/Duisburg) 23.-31. Juli Trainingslager des BVB in Bad Ragaz (Schweiz) 24. Juli Testspiel gegen Athletic Bilbao (St. Gallen) 30. Juli Testspiel gegen den FC Bologna (Altach) 6.-9. August DFB-Pokal, 1. Runde gegen SV Wehen Wiesbaden (Wiesbaden) 14. August Bundesliga, 1. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Dortmund) 17. August Supercup-Finale gegen den FC Bayern (20.30 Uhr)

"Das ist immer ein spannendes System: zwei Stürmer, ein sehr starkes Mittelfeld, gut fürs Pressing, gut fürs Umschalten, gut fürs Positionsspiel", sagte Rose und ließ wissen, dass "man aus dieser Grundordnung viel machen" könne. Doch egal, ob das unter seinem Vorgänger Edin Terzic, der nun in der neu geschaffenen Position als Technischer Direktor fungiert, praktizierte 4-3-3 oder ein 4-2-3-1 - der BVB hat Rose für seinen Fußball einen klaren Auftrag mitgegeben.

Er selbst nannte das "Arbeiterfußball" und es ist kein Geheimnis, dass sich "dieses Borussia-Dortmund-Gefühl", das laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wieder dauerhaft ausgestrahlt werden soll, stark an den in der Ära von Jürgen Klopp implementierten Werten orientiert. In Roses Worten: "Das bedeutet, viel zu investieren, zu laufen, gegen den Ball zu arbeiten, das Stadion hinter sich zu bringen, Bälle zu gewinnen, schnell umzuschalten. Aber natürlich über die Jahre gewachsen auch der Anspruch, guten Fußball zu spielen und Gegner zu bespielen und zu dominieren."

Es ist ein gutes Zeichen, dass sie beim BVB offenbar erkannt haben, wie wichtig es für die Stimmung in und um diesen Verein, vor allem aber auch für die Identifikation mit ihm ist, wieder verstärkt und nachhaltig eine klare fußballerische Identität herausbilden zu wollen. Das hat seit Klopps Weggang vor sechs Jahren aus diversen Gründen nicht funktioniert, so dass letztlich das, was von Klopp übrig blieb, immer stärker verblasste - mit den negativen Höhepunkten in der Saison 2017/18 und der vergangenen Spielzeit, als jeweils die Trainer vorzeitig gehen mussten.

BVB unter Marco Rose: "Das ist das entscheidende Thema"

Besonders mit Blick auf das letzte Jahr darf nämlich nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass die Saison trotz des grandiosen Schlussspurts mit dem Erreichen der ausgegebenen Ziele inklusive des ersten Titels seit vier Jahren inkonstant und bei weitem nicht wie gewünscht lief. Es reichten schließlich die finalen acht siegreichen Pflichtspiele, die "BVB-Fan" Terzic medial zudem authentisch und bodenständig begleitete, um in Dortmund eine Euphorie auszulösen, die an glorreichere Tage erinnerte.

Roses Fußball muss es also schaffen, diese Welle konstant weiter zu reiten. Die Voraussetzungen in fußballerischer Hinsicht sind gut, denn Rose pflegt seit jeher einen emotionalen, intensiven und offensiven Spielstil, der mit vielen Balleroberungen und Umschaltsituationen zumindest theoretisch wunderbar zum Dortmunder Publikum und dessen Sehnsucht passt.

"Als Edin übernommen hat, hat man ja gesehen, dass diese Mannschaft spätestens ab Beginn der Rückrunde wieder einen anderen Fußball gespielt hat - einen, der den Menschen hier Freude macht. Das ist auch das entscheidende Thema", machte Watzke klar und forderte "dieses Selbstvertrauen und Selbstverständliche, aber auch diese Bereitschaft, die Zuschauer mitzunehmen und etwas auszustrahlen, was man sich vorher erarbeitet hat".

Neue Buli-Trikots: Bayern im Alpenlook? BVB erinnert an die 90er? © SPOX 1/30 Am 13. August beginnt die neue Bundesliga-Saison. SPOX wirft einen Blick auf die neuen Trikots der Bundesligisten und stellt auch einige Trikot-Leaks vor. © Greuther Fürth 2/30 Greuther Fürth: So außergewöhnlich der Aufstieg war, so außergewöhnlich ist das neue Heimtrikot der Kleeblätter. Das Muster trägt den Namen "Hexacamo“. Ein Auswärtstrikot haben die Franken noch nicht vorgestellt. © Arminia Bielefeld 3/30 Arminia Bielefeld: Wir Arminen kennen zweite Chancen, aber keinen zweiten blauen Planeten", heißt es auf der Internetseite. Entstanden ist ein Trikot, "welches auf Nachhaltigkeit setzt und aus 13 zu 100% recycelten 0,5 Liter-PET-Flaschen besteht". © Arminia Bielefeld 4/30 Das Auswärtstrikot der Arminen ist in der kommenden Spielzeit schwarz. Es befinden sich "geprägte Sparren" auf der Vorderseite. Der Kragen ist in blau-weiß gehalten - genauso wie die Ärmelenden. © Arminia Bielefeld 5/30 Außerdem gibt es rotes Ausweichtrikot, mit zwei unterschiedlichen Rottönen. Zudem befindet sich auf der Vorderseite des Jerseys ein geprägtes "BIE"-Stadtlogo. Im Nackenbereich des Trikots ist das Sparren-Wappen eingestickt. © Hertha BSC 6/30 Hertha BSC: Mit dem neuen Heimtrikot "drehen wir als Hauptstadtclub wieder auf und vereinen Tradition und das einzigartige Berliner Lebensgefühl", so der Klub. Abgerundet wird der neue Dress von blauen Hosen und weißen Stutzen. © Hertha BSC 7/30 Auswärts wird die "Alte Dame" zukünftig in einem einfarbig dunkelblauen Trikot auflaufen, das durch türkise Details an Kragen und Ärmelabschlüssen sowie eine Rückenbeflockung in der gleichen Farbe den "modernen Berliner Lebensstil" widerspiegeln soll. © https://twitter.com/tsghoffenheim 8/30 TSG Hoffenheim: Das Heimtrikot ist auch in der neuen Spielzeit aus recycelten und aufbereiteten Plastikflaschen hergestellt. Das Trikot "ziert ein harmonischer Farbverlauf vom klassischen TSG-Blau in einen dunkleren Blauton". © SC Freiburg 9/30 SC Freiburg: Für das Heimtrikot ließ sich der SC etwas Besonderes einfallen. "Auffallend und prägend ist der großflächige Print, der die Kratzspuren des SC-Greifs sichtbar werden lässt", erklärten die Breisgauer. © SC Freiburg 10/30 Das neue Auswärtstrikot präsentiert sich derweil in einer "schlichten, aber trotzdem eleganten Optik". Das Dress hat einen schwarzen Rundhals-Kragen, die "roten Ärmel kontrastieren hervorragend zum schwarzen Trikot". © SC Freiburg 11/30 Das Ausweichtrikot erstrahlt in der neuen Saison in einem Hellblau und "glänzt mit einzelnen Detailhighlights", wie zum Beispiel die große Greif-Prägung auf der rechten Vorderseite. © Twitter 12/30 VfB Stuttgart: Beim VfB werden keine großen Experimente gemacht. Das Heimtrikot der Stuttgarter bleibt auch für die Spielzeit 2021/22 klassisch Rot-Weiß. © Twitter 13/30 Das neue Auswärtstrikot der Schwaben wird im bekannten Rot gehalten. Neu ist das bunte Konfetti-Muster. © Twitter 14/30 Borussia Mönchengladbach: Hauptfarbe des Heimtrikots bleibt bei den Gladbachern das traditionelle Weiß. Komplettiert wird das durch einen grün-schwarzen Kragen. Auch das Logo ist auf grünen Hintergrund gebettet. © https://shop.borussia.de/de_DE/index.html 15/30 Beim Auswärtstrikot gehen die Fohlen etwas ausgefallenere Wege. Das neue Jersey kommt im khakigrünen Streetstyle-Look samt V-Ausschnitt daher. © Eintracht Frankfurt 16/30 Eintracht Frankfurt: Das Heimtrikot ist in diesem Jahr in der "Stadionversion". Das Material besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester aus Plastikflaschen. © Eintracht Frankfurt 17/30 Das Auswärtstrikot 20 bleibt diese Saison 2021/22 erhalten und wird das neue Ausweichtrikot der Eintracht. © vfl-wolfsburg.de 18/30 VfL Wolfsburg: Die Wölfe spielen zu Hause in kräftigem Grün mit vielen hellen leuchtenden Streifen und je einem weißen Streifen an den Ärmelenden. © VfL Wolfsburg 19/30 Das Auswärtstrikot (l.) ist einem dunklen kräftigen Grünton gehalten. © VfL Wolfsburg 20/30 Das Champions-League-Trikot wird in der Autostadt "Eventtrikot" genannt. Es ist einem "hellen starken Blauton gehalten und ergänzt das Trio der Trikots perfekt". © bvb.de 21/30 Borussia Dortmund: Getreu dem Motto "Alles in Schwarzgelb" geht der BVB auch in die kommende Spielzeit. © footyheadlines.com 22/30 Offiziell wurde das Auswärtstrikot der Borussen noch nicht vorgestellt. So soll es aber aussehen. © footyheadlines.com 23/30 Auch das Champions-League-Trikot ist noch unbekannt. Angeblich soll es aber an die glorreichen 90er-Jahre errinern. © RB Leipzig 24/30 RB Leipzig: Das Heimtrikot besticht durch ein "progressives und angreifendes Design". Außerdem wurde ein spezieller Stoff verarbeitet. Es sei eine "dynamische Textur", die das Trikot wie eine zweite Haut anfühlen lasse. © RB Leipzig 25/30 Das Auswärtstrikot der Roten Bullen ist geprägt von einem "dynamischen, großflächigen Muster". © footyheadlines.com 26/30 Rund um das Champions-League-Trikot gibt es viele Versionen. Klar ist wohl nur, dass das Trikot pinke Akzente bekommen wird. © footyheadlines.com 27/30 FC Bayern München: So soll das Heimtrikot des Rekordmeisters aussehen. Die adidas-Streifen auf den Schultern, der obere Bereich ist in einem Weinrot abgesetzt. Ab neuer Saison spielen die Bayern mit dem fünften Stern. © fcbayern.de 28/30 Auswärts laufen die Bayern in einem goldenen Look auf, das an die Stadt München erinnern soll. © footyheadlines.com 29/30 Das Champions-League-Trikot der Bayern soll angeblich an die Berge in der Münchener Umgebung erinnern. © getty 30/30 Ohne neues Jersey sind aktuell noch Aufsteiger VfL Bochum, der 1. FC Köln, FC Augsburg, Mainz 05, Union Berlin und Bayer Leverkusen.

Die Fallhöhe für Marco Rose beim BVB ist hoch

Dass all dies "eine ganze Menge" (Watzke) und "natürlich ein großes Paket" (Rose) sei, darüber sind sich alle Parteien im Klaren. Denn es beinhaltet ja ungeachtet der erfolgreichen Endphase des Vorjahres auch, dass Rose Dortmunds wacklige Defensive stabilisieren, die hohe Anzahl an Niederlagen verringern und dem Team die häufige Wankelmütigkeit austreiben muss.

Und zwar idealerweise so, dass es trotz der üblich holprigen Vorbereitungsphase auf Anhieb funktioniert und Ergebnisse eingefahren werden. Das Horrorszenario eines Fehlstarts, das von den Rufen nach einer Terzic-Rückkehr begleitet würde, gilt es unbedingt zu vermeiden - oder schlimmstenfalls gekonnt zu moderieren.

Den Status, den sich der mit dem Verein stark verbandelte Terzic zuletzt erarbeitete, wird der nicht minder authentische Rose als Typ zunächst nicht erreichen können. Die Fallhöhe für den gebürtigen Leipziger ist gerade zu Beginn und aufgrund der konträren Entwicklungen, die Dortmund und Gladbach nach der Verkündung des Transfers nahmen, hoch.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22